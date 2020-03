Marcelinho Huertas regresaba al Buesa Arena y fue recibido con el cariño que merecía. Ya disputó un choque de pretemporada en verano pero no es lo mismo. De cara al basket average particular había que computar la victoria por 1 punto en las Islas Canarias del conjunto vitoriano. No queda mucho para terminar la fase regular pero conviene tener en cuenta todos los guarismos de cara a los playoffs.

Iberostar comenzó con más prestancia (4-9, min. 3). Shermadini llevaba 8 puntos en los primeros 5 minutos y los isleños se pusieron 6-16 en un abrir y cerrar de ojos. Pero Kirolbet empezó a carburar y empató a 16 tras un parcial de 10-0. Polonara fue el ejecutor final de ese momento. Para entonces, Miguel González ya había tenido minutos. Los lesionados Shields y Dragic también comparecieron en el primer periodo.

Precisamente fue el italiano uno de los motores de la remontada (31-21, min. 14). Shermadini seguía a lo suyo. Es curioso pero el georgiano es uno de esos jugadores que siempre, históricamente, ha hecho daño a Baskonia. Al descanso, llevaba 14 de los 30 puntos de su equipo. En el Baskonia habían anotado nueve jugadores y en Iberostar, cinco. En definitiva, 37-30 al descanso.

En el tercer cuarto, Ilimane Diop envió un mensaje al banquillo: "mira Dusko, estoy aquí". Fall y, sobre todo, Eric, le suelen ganar la partida pero desde hace algunas semanas, el hispano-senegalés marca estilo en la pintura. A falta de 3 minutos para el final del tercer periodo, ya llevaba 14 puntos. Defensa, tapones, rebotes, puntos y asistencias. 58-38 en el minuto 29 y partido casi visto para sentencia.

La última entrega sobró, en el buen sentido de la palabra. Fue un intercambio de canastas continuo con oportunidades para jugadores que no suelen tener muchos minutos. Las cosas apenas cambiaron (60-47, min. 34) y Kirolbet sumó un triunfo que le asienta entre los ocho primeros de la liga. Otra cosa es lo que pueda hacer en Euroliga, donde está a un triunfo de los puestos de privilegio pero donde hay un gran atasco. Aún falta por saber oficialmente dónde su juega el jueves contra Maccabi. Las últimas noticias indican que podría ser en Tel Aviv con restricciones.