Niega haber intentado matar a su exmarido para cobrar el seguro de vida

La principal acusada de intentar matar a su expareja para cobrar su seguro de vida ha negado los hechos en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial. A esta mujer, su hija y al novio se les imputa el delito de asesinato en grado de tentativa. La fiscalía pide 14 años de prisión para cada uno de ellos y el pago de 120.000 euros para la supuesta víctima, además de abonar al SESCAM los más de 20.000 euros de asistencia sanitaria que costó tratar a este último.

Los hechos ocurrieron en Almansa, en julio de 2017. Según el escrito de acusación, la imputada y su hija planearon matar a la expareja de la madre para cobrar los 300.000 euros del seguro de vida. Para ello contrataron a una tercera persona, que clavó a la víctima un cuchillo en el cuello. Además, la hija de la imputada, que en el momento de los hechos tenía 12 años, le golpeó con una piedra mientras gritaba "mátalo", según la fiscalía. En la huída, el hombre herido consiguió atropellar con su coche al supuesto agresor. Por lo que la víctima también está imputada por un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que la fiscalía pide para él ocho de cárcel y una indemnización de 60.000 euros y el pago al SESCAM de los 30.000 euros que costó atender al acusado.

La principal acusada, la expareja de la víctima, asegura que no sabía que su ex tenía un seguro de vida, que no planificó su muerte y que tampoco sabe por qué su hija y otra persona cometieron esta agresión. La víctima de la cuchillada sufrió un politraumatismo, un traumatismo cervico-torácico, varias lesiones venosas y hasta un ictus. Tardó 185 días en curar y padece un trastorno del lenguaje, varias parálisis, daño cerebral, trastornos depresivos y ha quedado incapacitado para cualquier trabajo. El juicio seguirá los próximos días.