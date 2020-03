Hernández fichará a un director deportivo con curriculum si salva al club del descenso

Vuelve a escuchar la tertulia de fútbol de Radio Alicante dirigido por Pedro Vera.

El presidente del Hércules CF, Quique Hernández, fue el invitado de nuestro programa. Con él analizamos la actualidad del club blanquiazul.

El de Anna fue tajante a la hora de hablar de la vente de la entidad herculana y afirmó que “Enrique no ha dado ningún precio por el Hércules. Si alguien ha dicho una cantidad es mentira. Escuchará a inversores con solvencia demostrable y que la discreción sea su virtud”.

Hernández tiene en mente realizar una revolución en el club para el próximo curso. Fichará a un director deportivo de entidad y con un buen currículum. Eso no garantiza un ascenso, pero es el primer paso para “la profesionalización del club”.

En cuanto a la dinámica deportiva, el presidente espera que “Antonio Moreno acabe la temporada”, pero no garantiza su continuidad si el equipo no gana. Además, aseveró que “espera que el equipo empiece a ganar partidos. Confío en que nos vamos a salvar”.

Por otro lado, el club no tiene confeccionada la plantilla de la próxima temporada ni acuerdos con futuros jugadores. Hasta que no se consiga la permanencia no harán nada. Aunque, Paco Martínez y Paquito Escudero están viendo jugadores según Hernández.

Hoy participaron en la tertulia semanal Juan Antonio Carcelén, Noé Pamarot, Sergio Clemente, Vicente Cutanda, Francisco Esteve, Oscar Manteca y Pedro Vera.

