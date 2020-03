Adeva: "No descartamos nada"

Adeva está en modo killer. Golazo y doblete ante el Salamanca B y tanto para el triunfo ante el Almazán. Tres goles que se traducen en seis puntos, los que han servido para meterse en puestos de play off, e incluso auparse a la tercera posición del Grupo VIII.

Las decepciones de principios de temporada se han tornado en sonrisas y todo fruto del trabajo constante de una plantilla que se ha reforzado, no solo con la incorporación de nuevos jugadores, sino con la recuperación de otros tan importantes como el delantero talaverano Fran Adeva.

Si atendemos a las estadísticas, el ariete suma 14 tantos en lo que llevamos de competición. De ellos, nueve, más de un 75%, en las últimas diez jornadas. La reacción de la Arandina y la del propio Adeva van de la mano. El delantero parece el termómetro del equipo. Si Adeva marca, la Arandina gana. Ecuación perfecta.

"Esa mejoría es fruto del trabajo de todo el equipo y de ella me beneficio yo también, ahora también yo he mejorado", afirmaba Adeva en la tarde de este lunes en El Banquillo de la SER. El pichchi blanquiazul, a tan solo dos de los 16 que suma el delantero del Real Burgos, Castro. "Bueno eso ahora no importa, que lleguen los goles es bueno para todos y es fruto del trabajo de todos", añadía

La Segoviana llega a El Montecillo

Con una Arandina enrachada que con Izquierdo al frente del cuerpo técnico suma 13 victorias, tres empates y tan solo una derrota (Zamora) los blanquiazules se miden a la Segoviana este domingo en El Montecillo (17:00 h)

Una escuadra que suma 42 de los 51 puntos posibles con el entrenador ribereño al frente. Una trayectoria que ha servido para aupar a los blanquiazules de la 10ª posición (17 puntos) y a ocho puntos del play off, a la tercera plaza con una ventaja de cuatro puntos respecto a la 5ª plaza del Grupo. Extraordinario.

El propio Adeva ha afirmado sobre el choque ante la Sego, (2ª, 70 puntos) que "no descartamos nada", en referencia a luchar por la posición de Copa del Rey que ocupan los de la ciudad del acueducto. "Será un partido muy bonito entre dos grandes equipos, no pensamos más allá de eso", afirma el talaverano. A lo que añade que "al final la competición te pone donde te mereces", sentenciaba.

Futuro próximo de gran exigencia

Del mismo modo, Adeva no ha escondido la responsabilidad que tiene el equipo en lo que se viene por delante. Seis encuentros en apenas tres semanas. "El calendario próximo es complicado y hemos cogido margen respecto a los rivales, pero hay que seguir sumando", señalaba un Adeva que vuelve a ilusionar a la grada en el regreso del ariete que tantas buenas tardes firmó con la elástica blanquiazul. Bienvenido.