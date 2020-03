La Mancha sale a la calle el 8M día de La Mujer

Las calles de La Manchan se han 'vestido' de morado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar el camino hacia la 'generación de la igualdad', la eliminación de diferencias entre géneros o la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación hacia este colectivo. Entre las pancartas se han podido leer lemas como 'Las feministas hemos llegado', 'Que viva la lucha de las mujeres' o escuchar cánticos como 'No estamos solas, faltan las asesinadas'. También, desde la Plataforma 8M han animado el recorrido con su versión --con alusiones feministas-- del popular canto italiano de la resistencia antifascista 'Bella Ciao'. 'No podemos dar ni un paso atrás, ya que hay voces radicales que dicen que no estamos en una sociedad machista. Hay que seguir avanzando y trabajando para que no se de ni un paso atrás' Mota del Cuervo San clemente Belmonte Villarrobledo Socuéllamos