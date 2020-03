El CDP se queda sin premio

Se repite el esquema de los dos primeros encuentros de la segunda fase, de tal forma que si lo tuviésemos que resumir en dos líneas sonaría a tópico. Cat&Rest Intragás-Clima CDP compite a gran nivel y tiene opciones de victoria, aunque se queda con la miel en los labios.

Lo de este domingo ante Bàsquet Girona tiene más mérito si cabe, en tanto que Ciudad de Ponferrada llegaba mermado a todos los niveles, después de un regreso de Menorca con retraso de nueve horas en los vuelos y llegando a Ponferrada cerca de las cuatro de la madrugada del jueves al viernes, que repercutió en que la calidad de entrenamientos fuese pobre debido al agotamiento de la plantilla.

Y a ello había que añadir que el equipo acudía en cuadro en el juego interior, sin Joel ni un Kerwin Smith que no pudo llegar a tiempo a este partido. Y todo ante un grandísimo conjunto que había empezado ganando con autoridad en Santander y en casa contra Juaristi ISB.

Los entrenados por Bàsquet Girona no decepcionaron a las expectativas y demostraron ser un “equipazo” con un gran talento individual donde destacan Sabat y Sevillano pero con un gran juego colectivo muy difícil de frenar. Los bercianos lo lograron por momentos y plantaron cara, haciendo sufrir al equipo catalán llegando a tener en su mano la victoria, primero con un tiro que se quedó corto de Prince para resolver en el tiempo reglamentario, y en la prórroga al perder el último balón que podía haber dado el triunfo o al menos forzar un segundo tiempo extra.

No cabe duda que el “Lydia Valentín” vivió el mejor partido de los que allí se han disputado esta temporada y con dos equipos que rindieron a gran nivel. La derrota debe servir para reforzar el buen trabajo hecho y, si cabe, motivar a la plantilla a buscar con más ahínco una victoria que debe llegar en esta segunda fase.

PONFERRADA NEUTRALIZA LAS PRIMERAS VENTAJAS DE GIRONA Y LLEGA AL DESCANSO POR DELANTE EN EL MARCADOR

El inicio del partido ya dio unas ideas de por dónde podían ir las cosas. Una sucesión de triples de Albert Sabat y Rafa Casanova y otro lanzamiento exterior convertido por parte de Girona empezaban a animar las hostilidades. El escolta americano, Antonio Hester, llevaba el peso de la anotación en los visitantes y poco a poco los catalanes iban abriendo hueco, mas aún después del triple de Gerard Sevillano, y después de los fallos en uno y otro conjunto , con una nueva canasta de Herbert Graham que ponía el 7-15 a falta de poco más de cinco minutos para el final del primer cuarto, forzando a David Barrio a gastar su primer tiempo muerto.

El choque estaba teniendo un ritmo endiablado y ambos conjuntos iban cometiendo errores, ya que tan pronto había un fallo en el saque de fondo por parte de Ponferrada como Girona erraba su tiro. Graham anotaba un triple desde lejos con su tiro bien punteado, para poner un peligroso 9-18 que hacía temer que el equipo rojo rompiese el choque pronto, como ocurriera en los dos anteriores.

Respondía con un reverso Sean McDonnell, pero acto seguido era Menno Dijkstra el que recibía sólo bajo el aro beneficiándose de un error defensivo de Ponferrada para poner el 11-20. Sin embargo, en los últimos minutos el Cat&Rest Intragás iniciaba una reacción para acercarse al marcador, primero con un triple anotado por Casanova y luego con dos tiros libres transformados por Sean McDonnell.

En los dos últimos minutos salía Víctor Pérez, quien fallaba un gancho, pero acto seguido forzaba un falta en ataque de Gerard Sevillano. Y la guinda la ponía Greg Gantt con un triple que redondeaba un 8-0 de parcial, e incluso tuvo opción de dar la delantera al equipo berciano, aunque el jugador americano se “estrellaba” contra sus defensores y Hester anotaba machacando el aro. Así acababa un cuarto donde los dos equipos fallaban sus respectivos ataques (19-22).

Ciudad de Ponferrada había logrado meterse de lleno en el partido y demostraba que no iba a poner las cosas fáciles a un conjunto lleno de talento. Tras el intercambio inicial de canastas, Girona explotaba su superioridad en la pintura y gente como Cosialls y sobre todo Dijkstra veían aro con mucha facilidad. Sergi Costa ponía de nuevo una ventaja de 7 puntos (22-29), aunque Luis Ferrando sumaba un triple para apretar las cosas.

En cambio, el alero madrileño Víctor Moreno era el que sumaba cinco puntos de forma consecutiva con dos tiros libres y otro triple para devolver la máxima ventaja de 9 puntos a Girona (25-34) y obligar a David Barrio a solicitar su segundo tiempo muerto. A partir de ahí comenzaba la reacción berciana primero con una canasta de McDonnell, seguido por otra recibiendo sólo en la pintura por parte de Dijkstra y otro triple de Ferrando establecía el 30-36.

Ese marcador se quedaba estancado durante casi dos minutos debido a una sucesión de pérdidas y errores en lanzamientos por ambos equipos hasta que Sean McDonnell anotaba mediante un palmeo en segunda opción. El de Encinitas también sumaba un triple para apretar más el tanteo y firmar un 10-2, ante el que Álex Formento reaccionaba parando el partido (35-36) con dos minutos por delante.

La reacción berciana seguía adelante y Prince daba la primera ventaja berciana en el partido anotando sobre la bocina cuando se estaba agotando la posesión. Herbert Graham, sumaba un nuevo triple, pero la respuesta rápida era de un Rafa Casanova que ponía el 40-39 con el que se llegaba al descanso, después de un fallo de Graham y que tampoco estuviese acertado Casanova en la última acción antes del descanso, donde los ponferradinos se iban con un punto de ventaja (40-39).

GIRONA PEGA UN ESTIRÓN AL FINAL DEL TERCER CUARTO PARA IRSE 8 PUNTOS ARRIBA

En la reanudación los dos equipos volvieron a pista intensos y, de hecho, la primera jugada fue un auténtico clínic de velocidad de circulación de balón por parte de Girona culminado con una casante de Sevillano. Sobre el alero pasó buena parte de los ataques visitantes en este inicio de cuarto donde tuvo algunos fallos que aprovecharon en primer lugar McDonnell mediante un triple y después una canasta de Soárez para aumentar la renta a cuatro puntos (45-41).

Incluso los bercianos tuvieron balón para aumentar la renta, pero errando el ataque y aprovechando Sevillano para culminar un rápido contraataque. El partido seguía con un ritmo endiablado y Ponferrada empezaría a atravesar una “minicrisis” en ataque que propiciaría que en 8 minutos anotase únicamente cinco puntos, aunque Girona también estaba fallando situaciones a priori sencillas, hasta que el que volvió a hacer daño en ataque era Menno Dijkstra.

El holandés anotaba un triple, respondido por Prince para empatar a 47, y de nuevo Dijkstra, esta vez después de que su defensor le flotase, volvía a anotar más allá de la línea de 6,75 mts. Sean McDonnell sacaba una falta anotando su segundo tiro libre, pero en la siguiente jugada un Albert Sabat, que hasta entonces no había aparecido mucho, anotaba otro triple beneficiándose de un bloqueo directo, lo que provocó que David Barrio solicitase tiempo muerto a falta de tres minutos y medio con un 48-53 en el marcador.

Prince fallaba su tiro y en la siguiente jugada, después de una muy buena defensa berciana, los árbitros concedían una canasta con la posesión claramente agotada, que originaba las protestas de la grada y de un David Barrio que recibía una técnica, aprovechada por Sabat para anotar desde la línea de tiro libre y abrir un hueco ya peligroso a los 8 puntos de renta (48-56).

Dani Stefanuto cortaba la racha gironí con una canasta a media distancia y en la recta final del cuarto se alternaron los fallos en el lanzamiento triple y la sucesión de tapones que colocó Manu Vázquez. En los últimos instantes, una pérdida de balón berciana propició que Víctor Moreno anotase sólo y en el último ataque del cuarto “Andy” Ramírez fallaba su lanzamiento triple, llegando al final del tercer periodo con 50-58 en el marcador.

PONFERRADA FIRMA UNA GRAN REACCIÓN Y EL PARTIDO SE VA A LA PRÓRROGA TRAS ERRAR PRINCE EL ÚLTIMO LANZAMIENTO

El último cuarto comenzaba con una canasta de Sean McDonnell, seguido de una sucesión de triples de uno y otro lado, ya que el de Gerard Sevillano era respondido por Gregg Gant y posteriormente Herbert Graham anotaba otra vez de tres para estirar la diferencia hasta los nueve puntos (55-64), teniendo Girona incluso posesiones para ampliar la renta.

Sean McDonnell forzaba una falta y anotaba el segundo de los tiros libres, comenzando una progresiva remontada de Ponferrada, que empezó a aplicarse en defensa para evitar que Girona sumase tan cómodamente. Luis Ferrando asumía galones y anotaba de dos, y después de una pérdida de balón visitante, Diego Soárez aprovechaba que le concediesen el tiro para sumar desde seis metros.

En el siguiente ataque Albert Sabat erraba una entrada a canasta y Ferrando sacaba la cuarta personal a Antonio Hester anotando el segundo de sus tiros libres. Quedaban cinco minutos y Cat&Rest Intragás-Clima CDP había firmado un 6-0 de parcial (61-64).

Volvían a sucederse los errores: Albert Sabat un lanzamiento triple, Diego Soárez bajo el aro, pero Moreno pisaba la línea de banda, Ferrando y Gantt sus tiros en la misma jugada y Dijkstra otro triple. McDonnel ponía fin a un minuto y medio sin anotar ningún equipo sacando otra falta y transformando sus dos tiros libres para comprimir las cosas a falta de tres minutos y medio (63-64).

Tuvo ocasión Ponferrada para ponerse por delante tras pérdida de Antonio Hester, pero entonces se dieron dos decisiones arbitrales muy protestadas por el banquillo berciano y la grada. Primero un contraataque de Prince en el que parecía haber sacado canasta y adicional, pero se le señalaba pasos (consecuencia de la falta recibida no pitada); y en el siguiente ataque se sancionaba falta de McDonnell en el rebote sobre Sevillano ante la sorpresa del público y el jugador que se echaba las manos a la cabeza. Las imágenes demuestran que el de Encinitas captura el balón limpiamente.

El caso es que Sevillano anotaba sus dos tiros libres, pero Greg Gantt respondía con un triple para empatar a 66. Empezaba un nuevo partido en el que del lado visitante comenzaba a asumir galones Albert Sabat con un triple a falta de 1’46” (66-69). Luis Ferrando sacaba la personal y anotaba sus dos tiros libres y, además, en la siguiente acción, Antonio Hester cometía su quinta falta en el bloqueo.

El pabellón se vino abajo cuando Sean McDonnell anotaba un triple que devolvía la ventaja a Ciudad de Ponferrada (71-69) a falta de un minuto, solicitando Alex Formento tiempo muerto. Girona perdía el balón en el siguiente ataque y los bercianos tenían opción de abrir más hueco pero la bandeja de Luis Ferrando no entraba. Con todo, Gerard Sevillano sacaba la falta personal con 16 segundos por delante, anotando sus tiros libres y empatando el partido.

Ciudad de Ponferrada tenía la última posesión para ganar y con Prince teniendo el balón para jugarse un último tiro a media distancia que se quedaba corto por lo que íbamos a la prórroga.

UN EXCEPCIONAL CASANOVA NO ES SUFICIENTE PARA CONSEGUIR UN TRIUNFO QUE SE NOS ESCAPÓ EN LAS ÚLTIMAS ACCIONES

El tiempo extra dejó 5 minutos de gran juego en la pista del “Lydia Valentín”. Y eso que las cosas se complicaban con dos triples de salida que ponían el 71-77 en el marcador.

Sin embargo, Rafa Casanova respondía inmediatamente más allá del 6,75 y tras errar Girona otro lanzamiento exterior, el sevillano conseguía sacar una acción de canasta y adicional para volver a empatar el partido a 77. Albert Sabat fallaba su siguiente tiro y Ponferrada tenía balón para ponerse por delante pero perdíamos el balón con un mal pase.

Y en éstas, el base ex de Obradoiro no iba a desperdiciar otra ocasión y anotaba otro triple. Ponferrada fallaba su lanzamiento y de nuevo Sabat conseguía sacar la falta y transformar sus tiros libres para conseguir otra ventaja de 5 puntos (77-82) a falta 1’49”… Pero Ponferrada no había dicho su última palabra.

Prince erraba su tiro, pero capturábamos y rebote ofensivo y otra vez Rafa Casanova comprimía las cosas con un triple (80-82). Gerard Sevillano sacaba la falta en el siguiente ataque y anotaba el segundo de sus tiros libres con un minuto por delante.

En el siguiente ataque, Sean McDonnell fallaba una bandeja en un tiro donde se reclamó falta, pero una rápida recuperación era culminada con otro triple de Casanova para devolver el empate en el marcador (83-83). El alero de Ciudad de Ponferrada había anotado 12 puntos sólo en la prórroga.

Con todo, Albert Sabat sacaba otra falta en una entrada a canasta sobre Luis Ferrando, cuanto menos rigurosa, sumando sus dos tiros libres (83-85). Quedaban 22 segundos y Ciudad de Ponferrada volvía a tener la última posesión, donde a los bercianos le faltó una cierta claridad de ideas al dar el pase Ferrando a Gantt y éste a un McDonnell que al retroceder para probablemente jugarse un tiro chocaba con Sergi Costa y perdía el balón con lo que la victoria se iba para Girona.

Hay que reconocer que no hay falta en esta última acción aunque tampoco hay nada que reprochar ni al ala pívot californiano, que hizo un grandísimo encuentro con 26 puntos y 16 rebotes para una valoración de 40 que seguramente le suponga el segundo MVP de la jornada consecutivo. Tampoco a nadie de un equipo que había firmado un excepcional encuentro.

“HOY NO PODEMOS REPROCHAR NADA. EL PARTIDO SE NOS VA POR DETALLES”

Al acabar el partido, David Barrio volvía a tener una sensación agridulce, sabedor que se había escapado una grandísima ocasión para vencer a uno de los grandes de la liga. Sin embargo, era categórico al asegurar que “hoy se puede reprochar muy poco, por no decir nada. Sólo agradecer el esfuerzo a todos los jugadores, hayan jugado más o menos minutos, porque han estado como tienen que estar que es la forma de poder ganar partidos ante equipos de este nivel y demostrar que Ciudad de Ponferrada está en A1 por méritos propios y que nadie le ha regalado nada”.

El entrenador de Cat&Rest Intragás-Clima CDP incidía en el hecho de que “después de la semana que ha tenido el equipo, y con las bajas de Kerwin y Joel en el juego interior, ha tenido mucho mérito compitiendo y teniendo bola para ganar en el tiempo reglamentario y en la prórroga ante uno de los equipos que están llamados a ascender”.

El entrenador vallisoletano hablaba de “partidazo” por parte de ambos conjuntos y felicitaba a Girona por el triunfo, y también daba las gracias al público berciano “que hoy ha vuelto a estar espectacular y creo que les hemos brindado un buen espectáculo”.

David Barrio considera que “el partido se nos va por detalles, hemos tenido canastas para ganar, más unas decisiones arbitrales por lo menos extrañas”.

Y sobre la labor de los colegiados, incidió, “al igual que dijimos el miércoles, nos gustaría que por lo menos nos respetasen, hoy me parece que no lo han hecho”. El entrenador de Ciudad de Ponferrada puso como ejemplo la canasta y adicional de Prince señalizado como pasos, y en la siguiente jugada la falta en el rebote de McDonnell “que sólo la ha visto el árbitro madrileño”. Y en este sentido comentó que “no creo que haya estado en contra nuestra pero, sin duda, no ha estado al nivel del partido. No hablo de la pareja arbitral, sino de uno de los árbitros”.

“NECESITAMOS PROYECTOS NUEVOS ASÍ Y HAY QUE FELICITARLES POR SU PROPUESTA DE BALONCESTO”

Reseñables fueron también las palabras del entrenador de Bàsquet Girona, quien preguntado sobre Cat&Rest Intragás-Clima CDP, quería “felicitarles por el proyecto, cuando ves equipos nuevos, que estuve hace años como jugador y ves que hay este ambiente y esas ganas de crecer a nivel de proyecto pues te vas muy contento”. Alex Formento incidía en la idea de que “necesitamos proyectos nuevos y así y hay que felicitarles por su propuesta de baloncesto, creo que juegan alegres a nivel colectivo, queda mucha liga y pueden hacer grandes cosas”.

Sobre lo que se vio en la pista, comentó que “ellos se han metido en partido, ha sido un partido trepidante con cada posesión jugada al máximo, con acierto por parte de ambos equipos… Comenzamos la prórroga con dos triples y ellos nos contestan con dos triples… Ha sido un buen partido, estoy contento con los jugadores no sólo por este partido si no también por la gran semana que han hecho, y ahora toca descansar”.

CAT&REST INTRAGÁS-CLIMA CDP (19+21+10+21+12): Luis Ferrando (13), Rafa Casanova (20), Taévaunn Prince (6), Sean McDonnell (26) y Diego Soárez (6) -cinco inicial- luego “Andy” Ramírez (0), Dani Stefanuto (3), Greg Gantt (9), Manu Vázquez (0) y Víctor Pérez (0).

BÀSQUET GIRONA (22+17+19+13+14): Albert Sabat (20), Antonio Hester (8), Gerard Sevillano (16), Herbert Graham (9) y Menno Dijkstra (11) -cinco inicial-luego Víctor Moreno (12), Robert Cosialls (4), Sergi Costa (5), Maxim Estebam (0) y Mor Niang (0).

ÁRBITROS: Cortés Payá (Valencia) y González Zumajo (Madrid). Señalaron una técnica a David Barrio (min. 28) y eliminaron por personales a Antonio Hester (min. 39).

PARCIALES: 7-15 (5’), 19-22 (10’), 30-36 (15’), 40-39 (descanso), 45-47 (25’), 50-58 (30’), 61-64 (35’), 71-71 (final del tiempo reglamentario) y 83-85 (final tras prórroga).

INCIDENCIAS: Jornada 13 del grupo “A1” de LEB Plata disputada en el pabellón “Lydia Valentín” de Ponferrada ante un millar de espectadores. Al descanso se homenajeó al equipo infantil femenino que representó a Embutidos Pajariel Bembibre en la “Minicopa de Liga Femenina Endesa”, del que formaban parte jugadoras de CB 6,25 y Ciudad de Ponferrada.