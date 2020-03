"El efecto sobre la economía vasca llegará en breve, en dos semanas"

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha asegurado que los primeros efectos en la economía vasca por el parón chino motivado por el coronavirus llegarán a Euskadi "en breve, prácticamente ya, en un plazo de dos o tres semanas, como máximo".

En declaraciones a los medios tras su intervención en la presentación de la red europea sobre bioeconomía, la consejera ha confirmado que mantendrá este martes una reunión en Vitoria para abordar los efectos en la economía vasca del Covid-19 con el sector económico y analizar "dónde se pueden estar dando los problemas y tratar de colaborar en la búsqueda de algún tipo de paliativo porque me temo que la solución no va a ser completa".

La consejera ha confirmado que a la reunión acudirán las consejerías de Trabajo, Empleo, Hacienda y Desarrollo Económico y Competitividad, las tres Cámaras de Comercio, representantes de las patronales vascas y de los sindicatos, a los que Tapia ha confirmado que se ha cursado una invitación en el transcurso de este mismo lunes.

Asimismo, Tapia mantendrá otro encuentro este viernes con los clústeres sectoriales para que "den cuál es la situación concreta de cada sector económico".

La consejera vasca ha reiterado que no quiere "hablar sin tener datos más cercanos", y que su objetivo con la reunión de mañana es tratar de aterrizar el problema" porque por el momento, se dispone de análisis a nivel europeo y del Estado pero haciendo una predicción a ese nivel macro".

Por ese motivo, el Gobierno Vasco "quiere bajar al nivel del territorio vasco y analizar qué es lo que puede estar ocurriendo y qué tipo de ayudas o colaboraciones se pueden establecer si se rompe alguna cadena de producción".

En ese sentido se trataría de ver "quién puede sustituir esos elementos, que no siempre va a ser posible, porque hay ciertos elementos de producción que se han llevado a China, precisamente porque estaban en la parte más baja de la cadena de valor, mantenerlos en Europa suponía mucha complejidad, por lo que sustituirlos va a ser complicado".

ERTEs

Preguntada por si le consta al Gobierno Vasco algún tipo de efecto o la posibilidad de que se activen Ertes de regulación temporal de empleo en empresas vascas, Tapia, ha indicado que "todavía no les consta, lo que no quiere decir que no vaya a llegar".

Tapia ha calculado que "hay elementos y componentes que dentro de cada cadena de producción en las empresas, pueden venir desde China en barco, y tardan entre seis y ocho semanas en hacerlo y, no ha llegado aún, pero puede llegar".

En ese sentido, ha afirmado que, si se tiene en cuenta que "la cadena de producción en China se paró por el Año Nuevo", por lo que "a partir de ahí, no se ha puesto en funcionamiento y si los portacontenedores llegan a Europa en seis u ocho semanas, entendemos que ese efecto por la no llegada está ya prácticamente aquí, en breve, en un plazo de dos o tres semanas, como máximo".

En cuanto a los ERTEs, Tapia ha manifestado que "hasta ahora no hay en Euskadi ningún ERTE previsto por esta situación, pero eso no significa que la semana no vaya a verlos, pero, a día de hoy no existen, y nos estamos adelantando, lo que no significa que en la reunión de mañana nos transmitan algo en ese sentido desde las patronales".

La consejera ha reiterado que todas las medidas que se vayan a adoptar se van a tomar "de forma muy exigente a partir de todas y cada una de las observaciones que se hagan desde el departamento de Salud, porque es lo único que puede llevar a poder vencer esta situación".

En este punto ha recordado que en China, ya se está viendo que "están bajando mucho las afecciones" y desde Euskadi se analiza qué dicen desde Salud, todos y cada uno de los días, porque esta situación se ve modificada de día en día".

Tapia ha valorado que la crisis del coronavirus está generando "situaciones complejas, donde algunas empresas están perdiendo producción y otras lo están ganando".

Esa paradoja está produciendo que, "en un extremo, tenemos empresas que, precisamente porque tienen un centro de producción en Euskadi, se encuentran ya con una serie de productos de alto valor añadido y, por la necesidad de esos elementos, están trayendo su producción hacia los centros de producción de Euskadi y dejando la parte de China, con lo que han aumentado su cartera de pedidos".