Calleja: "La gente es libre de opinar lo que le parezca. El culpable de la derrota soy yo"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, indicó tras perder en casa ante el Leganés, que esta derrota es "una de las más dolorosas" y que el equipo está tocado.



"Tuvimos oportunidades para marcar más goles en la primera parte, pero no lo hicimos, perdonamos y lo pagamos. En la segunda parte nos marcaron en su primera llegada, buscamos las victoria y en un desajuste nos marcaron el segundo. A partir de ahí buscamos el empate, pero ya a la desesperada no estuvimos acertados", dijo ala prensa.



"Sabíamos que este era un partido clave para acercarse a Europa y este resultado lo complica todo mucho más, por eso es una de las derrotas más dolorosas y estamos tocados", añadió Calleja, quien reconoció que los goles les dejan "muy tocados".



"Cuando nos marcan nos hacen mucho daño. Nos ponen nerviosos y perdemos esa concentración. No es algo normal, tenemos jugadores con experiencia y que no nos puede pasar eso", agregó en ese sentido.



Dijo que es normal que duela esta derrota, porque han perdido en casa con tres de los equipos de la zona baja de la clasificación.



"Acusamos mucho cualquier palo, debemos buscar una cambio para que eso no pase. Debemos buscar el segundo gol, ser ambiciosos por el gol que te dé la tranquilidad, debemos buscar el segundo gol y sentenciar el partido", explicó, además de destacar que faltó acierto en las dos áreas.



Además, Calleja indicó que cuando se pierde así no se puede sacar ninguna conclusión positiva. "Nos vamos con una derrota justa y dolorosa", indicó el entrenador del Villarreal, que aseguró que ahora no pueden "hablar de Europa, solo hablamos del Celta y solo pensamos en eso".



De las críticas de la grada, el técnico madrileño señaló que "la gente es libre de opinar. Yo intentó trabajar, pero es lógico que con una derrota como hoy se vayan descontentos y el culpable es el entrenador"