Claudio García: "Nos planteamos la continuidad del equipo si no cerramos patrocinios para el próximo año"

El Clarinos Ciudad de La Laguna no pasa por su mejor momento, cayó el pasado viernes ante el Valencia Basket (69-54) en los cuartos de final de la Copa de la Reina. A la eliminación copera hay que sumarle las dificultades financieras por las que está pasando la entidad morada. El presidente del club lagunero Claudio García ha asegurado que a pesar de la derrota el equipo dio la cara, pero que la diferencia estuvo en la amplitud del banquillo de las valencianas. “Le hemos jugado de tu a tu a una escuadra que le habíamos ganado los dos partido de liga y tenemos que ser consciente de que es un conjunto con muchas más posibilidades que nosotros”, afirma. Además, cree que influyó el agotamiento físico de las insulares.

La entidad lagunera lleva meses con problemas económicos debido al retraso en los pagos de las subvenciones por parte de las instituciones públicas. El máximo mandatario del Clarinos señala que desde esta semana se volverá a reunir con el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna para saber que ocurre con las ayudas y si las van a recibir para poder planificar la campaña que viene. “En julio tenemos que depositar el aval para la próxima temporada y no lo podremos hacer con la incertidumbre que vivimos en la actualidad. Esto es insostenible económicamente”, advierte en antena de la Cadena SER. Además, avisa de que si se quiere tener un conjunto en la máxima categoría necesitan colaboración. “Nos estamos planteando la continuidad de la entidad si no cerramos los patrocinios para la siguiente campaña”, lamenta. Aunque considera que “sería una pena perder una oportunidad histórica con un conjunto que está dando buenos resultados”. Por su parte, los organismos han hecho promesas que no se han materializado. “Hay que determinar que cantidades se van a recibir y trabajar desde el mes de mayo para que los retrasos no se reproduzcan en el futuro”, apunta.

La mala situación económica ha provocado el impago en las nóminas de las jugadoras y algunas han decidido abandonar el combinado isleño. En referencia a esta cuestión García admite que cuando se dan estas circunstancias es normal que se descentren. Aun así considera que la gran mayoría de ellas son “auténticas profesionales y siguen haciendo su trabajo”.

Por otro lado, el mandatario del Clarinos lamenta el trato que reciben en general los clubes femeninos de la isla por parte de las corporaciones. “Aquí se vende por todos los niveles políticos igualdad y feminismo pero no se transforma en hechos”, señala. Claudio García confirma que el año pasado hubo conversaciones para una posible integración con el Iberostar Tenerife. Sin embargo, a día de hoy se han parado principalmente por motivos económicos.