"Humildes mujeres que se enfrentaron a la sociedad para asistir a la escuela"

Carmen Alonso, Ramona Caballero, Josefa Camacho, Remedios Fernández, María Ferrer, Concha García, Ramona Grande, Carmen Giménez, Amparo García, Petra González, Rosario Gordillo, Carmen López, Teresa Muños, Carmen Pachón, Filo Pajuelo, María Pérez, Mari Ángeles Segura, Encarna Viciano, Pilar Domínguez y Salvadora Ausina.

Son las mujeres que hoy han recibido homenaje en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento de Dénia.

Todas ellas comparten algo en común, haber sido las primeras alumnas que se alfabetizaron en el centro de Educación de Personas Adultas (EPA) de la ciudad.

El acto ha comenzado con las palabras del alcalde, Vicent Grimalt resaltando los motivos que han llevado al Consell de la Dona de homenajear a estas mujeres en el día de hoy.

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de la declaración institucional por parte de representantes de la Xarxa de Dones de la Marina Alta, UGT, UNED, Matria, Asociación de Amas de Casa, Centro Mujer, y la falla Baix la Mar, para finalizar el concejal de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto.

Homenaje

Pero además, Scotto ha sido el encargado de introducir el acto de homenaje, quien ha resaltado la importancia "del acceso a la educación y a los diferentes niveles de enseñanza como instrumento para promover la igualdad entre géneros”.

De las homenajeadas el edil ha subrayado que hicieron “lo que hoy nos parece impensable: superar la discriminación de género vinculada al analfabetismo”.

Dando paso al profesor de todas estas alumnas, Juan Luis López, quien visiblemente emocionado ha recordado como estas "humildes mujeres se enfrentaron a la sociedad, a sus barrios, y muchas, a sus maridos, para asistir a la escuela".

López ha explicado cómo no se limitó a enseñarles a leer y escribir, sino también a "tratar que ellas descubrieran lo que habían perdido" al no asistir a la escuela. Y en sus clases añadió otras actividades complementarias, como plástica, excursiones o karaoke. Pero también ha afirmado que “ellas me enseñaron mucho: todas las estrategias que se necesitan para poder vivir en una sociedad sin tener esa arma que es la formación”.

López ha aprovechado para invitar a los presentes a acudir, el jueves 12 de marzo, al encuentro 'Mujeres por la Igualdad', previsto en el espacio Knowhere, donde estas mujeres hablarán sobre sus experiencias.

Acto seguido, el director de la EPA Vicent Mas ha tomado la palabra para señalar que este centro "tiene como objetivo prioritario luchar contra las desigualdades de partida, siendo una de ellas la presencia de mujeres que no habían sido alfabetizadas antes de la llegada de la democracia”.

Y después se ha procedido a la entrega de unos diplomas a cada una de estas alumnas.

En nombre de todas, ha tomado la palabra Salvadora Ausina, quien ha resaltado el trabajo de Juan Luís López, añadiendo que "se merece este homenaje, por enseñarnos y por la paciencia que tuvo con nosotras”.

Mensajes de los centros educativos

Unas horas antes de iniciar este acto conmemorativo, el alcalde, Vicent Grimalt, el concejal de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto, la concejala de Educación, Melani Ivars, y el concejal de Cultura y Deportes, Raúl García de la Reina, han recibido en la plaza del ayuntamiento a alumnado y profesorado de los centros educativos de Dénia, La Xara y Jesús Pobre que han realizado pancartas con mensajes e imágenes alusivas al Día Internacional de las Mujeres.

Pancartas elaboradas por alumnos de los centros educativos. / Miriam Pagán

Los trabajos, que durante el día de hoy han permanecido expuestos en la plaza, se distribuirán a partir de mañana por diferentes dependencias municipales para que lleguen a la mayor parte de ciudadanía posible.