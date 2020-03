Un centro cívico de A Coruña, el principal foco del coronavirus en Galicia

Hay 13 contagios por coronavirus en Galicia, 8 en Coruña, 4 en Vigo y 1 en Ourense. De los 13 afectados, dos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Por los datos que maneja el SERGAS, el principal foco de Covid-19 en Galicia es el centro cívico de Feáns en A Coruña.

La Xunta ha promovido el cierre cautelar de las instalaciones y se hará un seguimiento a las personas que acuden habitualmente a ese lugar. El subdirector xeral de información y epidemiología del SERGAS, Xurxo Hervada, explica que no se trata de una cuarentena, sino de un cierto "aislamiento social".

"Que no se queden encerrados en casa, pero que no hagan actividades que no sean necearias, si habitualmente van a una clase de baile, si pueden saltarse un par de clases, mejor, como una medida de prevención", ha asegurado Hervada.

El hecho de que la mayoría de los casos en A Coruña estén relacionados con ese centro cívico tranquiliza a la Xunta. "Esta circunstancia nos tranquiliza porque podemos seguir manteniendo la confianza de que en estos momentos entendemos que no existe una circulación del virus en nuestro entorno".

En esta misma línea, el doctor Xurxo Hervada, subdirector general de Información sobre la Salud y Epidemiología del Sergas, dijo que la identificación de "esa circulación de virus concentrada en un punto facilita la contención que buscamos".