La directora de la Guardia Civil alerta en Jaén de los "discursos de retroceso" que afectan al feminismo

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha alertado en Jaén de los peligros que afectan al feminismo debido a "los discursos de retroceso" que han surgido en los últimos meses. Lo ha hecho durante el acto institucional que la Subdelegación del Gobierno ha llevado a cabo con motivo del 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Ha avisado de que últimamente "se niega la evidencia y utilizan datos que no son capaces de confrontarse con la realidad y las estadísticas y otras muchas fake news que por ahí circulan". Frente a esto, ha asegurado que el feminismo vive un gran momento remarcando que "no hay barreras para las mujeres ni en la Guardia Civil ni en el resto de ámbitos, y si las hay, las vamos a romper".

La máxima responsable de la Benemérita ha hecho un llamamiento a los hombres pidiendo su implicación para que se alcance la igualdad real insistiendo en que esta batalla "no es de nadie contra nadie". Ha recordado que "esta tarea nos incumbe a todos porque hay una parte que ha sido desplazada". Dice que es fundamental la unidad y coordinación porque "ante la desigualdad no hay medias tintas, no hay titubeos, no hay pasos atrás".

Antes de llegar a Jaén, visitaba la Academia de la Guardia Civil en Baeza donde presenciaba un taller sobre cómo se presta la atención a las víctimas de violencia de género. Ha recordado a las 15 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de 2020 y a las 1049 desde que hay estadísticas.

Gámez es la primera mujer en dirigir el Instituto Armado en sus 176 años de historia después de que fuera nombrada hace tan solo unas semanas. En su discurso, Gámez se felicitaba porque se haya roto un techo de cristal más con su nombramiento, todo ello en un cuerpo al que el sexo femenino puede acceder desde 1988 y en el que representa menos de un 8% del total de los efectivos. De hecho, ha indicado que si entran más mujeres en la Guardia Civil, cambiará la institución al crearse una masa crítica.

Por último, ha recordado el Plan de Igualdad de la Institución así como el Comité para la Igualdad Real entre mujeres y hombres, puesto en marcha en 2014. Toda una serie de medidas para "ver donde están las zonas de sombra que impiden a las mujeres prosperar más y mejor" para sentirse iguales.