El CTM Belcón Jerez, tercero en la Liga de Veteranos

Este fin de semana se ha disputado la fase final de la liga de veteranos de súper división y la segunda concentración de la división de honor. El primer equipo del club jerezano tras una soberbia actuación de sus jugadores y contra todo pronóstico se han alzado con un gran tercer puesto.

Con Javier Galán, Luis López, Félix Rosado y Juan Carlos González se colaron en semifinales después de perder sólo un partido frente a Cordoba. En semifinales poco se pudo hacer contra Linares a la postre el campeón, pero de nuevo los jerezanos jugaron a un grandísimo nivel contra Cordoba para alzarse con el tercer puesto final. Este éxito tiene mayor importancia de lo que parece, ya que el club jerezano en su política de integración de su sección adaptada, incluyó a Juan Carlos González en el equipo disputando una grandísima competición.

Por su parte el B que luchaba en la máxima categoría andaluza por no descender, no pudo eludir los puestos de descensos, pese al esfuerzo por seguir siendo uno de los pocos equipos andaluces con dos equipos en la máxima categoría veterana. Paco Flor, Curro Bermejo, Edi Cáliz y Rafael Navarro para el año que viene volverán a intentar el ascenso de nuevo a la máxima categoría. En División de Honor Andaluza, los hermanos Caballeros, Gerardo Arias y Daniel Agosto, no tuvieron su día.

Este fin de semana vuelve las competiciones domésticas, en categoría regional y nacional, tanto al equipo femenino de división de Honor Nacional femenino y del equipo masculino de Primera Nacional, con partidos muy importantes para el devenir de la competición y además se disputará la siguiente fase de la liga provincial en Chiclana.

II Jornada Inclusiva

En otro orden de cosas y no por eso menos importante, el viernes pasado se organizó en Pio XII las II Jornada Inclusiva en la que alrededor de 30 chavales tuvieron la oportunidad de disfrutar de nuestro deporte. La asociación CEDOWN fue la invitada, jornada inclusiva con juegos lúdicos que hicieron acercar al tenis de mesa a esta asociación jerezana. Termino la jornada con una merienda- convivencia donde se acercaron muchas posturas para la próxima jornada inclusiva.