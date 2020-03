Los hoteles y las agencias de viaje empiezan a notar los efectos del coronavirus

La provincia de León no es ajena al impacto del coronavirus en la economía. El sector del turismo es el que más se está resintiendo. En los últimos días los hoteles están viendo cómo el número de cancelaciones de reservas por miedo al patógeno no para de crecer. Situación parecida a la que se vive en las agencias de viaje donde ya no solo apenas se tramitan nuevas contrataciones sino que se están cancelando los paquetes ya tramitados. Pero no son los únicos turismos afectados. El coronavirus también pasa factura a la agroalimentación o a la industria.

El CEL reclama un plan industrial

El CEL ha presentado hoy los resultados de la encuesta de confianza empresarial que ha realizado entre sus asociados. La gran mayoría, un 76%, sigue considerando que León es una provincia poco atractiva para invertir. Por eso reclaman un proyecto industrial para la provincia. Hay que recordar que el Círculo no ha sido invitado a la Mesa por León en la que solo la FELE representa a la patronal leonesa. No quieren entrar en polémicas al respecto, pero reclaman que este foro aporte soluciones y no se quede solo en una foto

Camino Cabañas, la mejor valorada



En el capítulo de valoración de líderes políticos, la mejor nota se la han dado a la alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas. La única mujer de la provincia por la que se preguntaba. Solo otros dos políticos aprueban, los alcaldes de Ponferrada y León, Olegario Ramón y José Antonio Díez. Los empresarios del CEL han suspendido de manera contundente la labor de Junta y Gobierno