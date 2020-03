Medina no está en los planes de la Junta

Los presupuestos y el futuro industrial de Medina del Campo preocupa a Medina Primero, uno de los grupos en la oposición de la villa.

Esta formación lamenta que, en una reunión mantenida la semana pasada con el Director General de Industria, los distintos grupos políticos de la villa pudieron comprobar que no está en los planes de la administración regional el proyecto de reindustrialización de la villa. Se apuesta por otros lugares, pero en un plazo de cuatro años, no se incluye Medina.

La industrialización de la villa es una de las propuestas que Medina Primero incluye en las enmiendas que presentan a los presupuestos municipales. En este sentido, se apuesta por modificar el proyecto de construcción de una nave destinada a la ITV. Mohíno insiste en que ese dinero se podría emplear en otras cuestiones como la rehabilitación integral del carril bici, mejorar la accesibilidad en parques y edificios municipales o iniciar los trámites para el proyecto de circunvalación.

Estas y otras propuestas quieren que sean negociadas en próximas reuniones porque, de no haber cambios en la postura del Gobierno, este no contará con el apoyo de Medina Primero. Apuestan por negociar, no solo el factor económico, sino también la planificación del Ayuntamiento medinense.

Con respecto a la polémica surgida por los actos del Día de la Mujer que han sido criticados por Gana Medina y Partido Socialista, Olga Mohíno no vio adecuada la actuación musical pero no encontró tan desacertada la coincidencia con el acto de la cofradía de Jesús Nazareno.