¿Qué ha pasado con la regulación de las terrazas de Alfonso X El Sabio?

En diciembre de 2.018 una orden de la Junta de Gobierno del PP ordenaba al servicio de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Murcia que definiese de qué forma se iba a regular el servicio de terrazas de Alfonso X El Sabio en una primera fase y que se extendiése esa fórmula a la segunda fase de las obras. Todo en un plazo de seis meses.

Esto que acaban de leer es un resumen de lo dicho en Hoy por hoy por el actual edil de Vía Pública y Comercio, Juan Fernando Hernández, de cómo se inicio todo, a propósito del encontronazo que estos días enfrenta a los concejales del equipo de Gobierno; formado entre populares y naranjas, por la regulación del sistema de terrazas en el emblemático paseo y tras la revocación por parte del alcalde, José Ballesta, del decreto eleborado por Juan Fernando para salir de "esta situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan los hosteleros de Alfonso X el Sabio", ha comentado el propio edil en la SER.

Dice el concejal de Comercio que según la orden, esta petición debería de haber estado resuelta en junio de 2.019, "pero efectivamente a mi llegada a la concejalía me di cuenta que no se había hecho por lo que me puse manos a la obra junto con los técnicos para cumplir lo dicho por la junta de Gobierno seis meses antes".

Para su sorpresa -relata el concejal- "una vez concluido el trabajo lo elevamos a Junta de Gobierno donde el propio Partido Popular votó en contra una petición que había realizado el mismo partido meses antes". Ante esta situación el responsable de Comercio -según siempre su versión- se pregunta qué hacer "puesto que hay una inseguridad jurídica para los titulares de establecimientos de hostelería", ha explicado.

Juan Fernando Hernández (C's), concejal de Vía Pública y Comercio en el Ayuntamiento de Murcia / Cadena SER

La "única" solución que nos dejan es aprobar un decreto para resolver el 'conflicto' desde la propia concejalía, dice Juan Fernando Hernández. "Un decreto que no comunicamos al resto del equipo de Gobierno y que pretendíamos llevar a Junta de Gobierno para que esta se volviera a pronunciar al respecto".

Finalmente, dicho decreto no terminaron de llevarlo a Junta de Gobierno ya que el propio alcalde, José Ballesta, revocó dicha orden que había sido elaborada por su edil de Comercio para reordenar las terrazas de Alfonso X el Sabio, según dijo, "para abrir un proceso de participación ciudadana al respecto". Una idea que ya se había llevado con anterioridad según el edil de Vía Pública y Comercio.

Juan Fernando Hernández ha asegurado en Hoy por hoy que el alcalde "nos ha metido a todos en un callejón sin salida y en una situación de incertidumbre que desconocemos dónde nos llevará y a qué se debe", asegura.

La solución, concluye Hernández, será elevar a pleno este asunto y que se pronuncien todos los grupos al respecto.

LOS HOSTELEROS CRITICAN LA DECISIÓN DE BALLESTA SOBRE LAS TERRAZAS DE ALFONSO X

La Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región de Murcia ha criticado la reordenación de las terrazas llevada a cabo en la avenida Alfonso X de Murcia y han pedido que se mantenga el número de mesas y sillas previo a la peatonalización de esa vía.

Los hosteleros han entrado así en la polémica generada en las últimas semanas en torno a esa reorganización, que ha dejado patentes las discrepancias entre los socios del Gobierno local de PP y Ciudadanos.

Según ha denunciado Acbarm, el proyecto que defiende el alcalde reducirá el espacio de las terrazas a pesar de que la avenida ha ampliado sus espacios, lo que han calificado como una idea “pésima”.

“¿Por qué hacer ahora una consulta ciudadana en lugar de aplicar la ordenanza municipal? Parece que el Ayuntamiento se doblega a unos grupos de presión que representan a unos pocos, aunque eso suponga malherir a la hostelería. Solo reclamamos que se respete el criterio de los técnicos y se cumpla la ley, sin entrar en rivalidades políticas”, han subrayado en un comunicado.

Así, han defendido el decreto aprobado inicialmente por Ciudadanos y han considerado que el alcalde mantiene una “discriminación específica” para esta zona.

Desde la peatonalización de la vía, han recordado, se han celebrado numerosos eventos municipales en la misma con música que se emite desde altavoces incorporados a las farolas y que, en su opinión, provocan más molestias a los vecinos de las que pueden generar las terrazas.