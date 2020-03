Toca levantarse tras la decepción de la Copa

Hay que levantarse. Cuanto antes. La decepción de la Copa del Rey de Madrid no debe durar más de un fin de semana. Ha dolido mucho, sobre todo por las formas. Pero ya está. Es pasado, y como no se puede cambiar, no merece la pena darle muchas más vuelta. El Bidasoa no fue el Bidasoa que todos conocemos, y cayó eliminado a las primeras de cambio contra el Benidorm en la fase final de la Copa del Rey de la Caja Mágica. Pero sin querer justificar nada, el equipo alicantino ha sido la gran sorpresa de esta Copa, colándose en la final al ganar también en semifinales contra pronóstico al Cuenca.

La Copa es pasado, toca aprender de los errores cometidos, y levantarse, para seguir luchando. Es la idiosincracia de este club. Se cae, se levanta, y sigue adelante. Su objetivo es volver a jugar en Europa la próxima temporada, algo muy ambicioso teniendo en cuenta de dónde viene el club, y su rápido crecimiento. Conviene valorarlo en su justa medida, y no olvidarlo. Porque cuando se normaliza algo que debe ser considerado como un logro es cuando se empieza a perder la esencia de lo que realmente eres. Y lo que está haciendo el Bidasoa tiene mucho mérito, por encima del cabreo, la tristeza o la decepción que se pueda tener por no clasificarse, al menos, para las semifinales de la Copa de Madrid. Una sensación logica, dicho sea de paso, que comperten los primeros los propios jugadores.

Pero pasada la normal penitencia, toca continuar. En Madrid no pudo ser, no se logró la esperada plaza europea para el siguiente curso. Era la vía rápida. Tendrá que ser por la vía del sufrimiento, la de la liga, en la que parte con desventaja, porque es cuarto con 27 puntos, a tres del tercero y seis del segundo, cuando este año sólo se clasifican los tres primeros. Pero aún quedan diez partidos, con enfrentamientos directos, y hay tiempo de todo. Aún debe haber esperanza, y este Bidasoa se ha ganado el drecho a que se tenga fe, que se crea en sus posibilidades.

Y si al final no se consigue, no olvideis que este mismo equipo ha llegado más lejos de imaginable en la Champions Leage, ha estado en la fase final de Copa de nuevo, ha sido subcampeón de la Copa Asobal, y va camino de terminar, por lo menos, cuarto en la liga. Puede que os parezca menos que lo logrado el curso pasado, pero sinceramente me parece que sería cerrar una temporada a la altura de la anterior. Es verdad que ahora Bidasoa no está a su verdadero nivel, pero con trabajo lo va a recuperar, y entonces que nadie le de por muerto, que entonces se pueden llevar una importante sorpresa.