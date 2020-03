La Real pedirá que se aplace la final de Copa si plantean jugarla a puerta cerrada

La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao se reúnen este miércoles a las 17.00 horas con la Federación Española de Fútbol en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Es la esperada reunión entre los dos clubes que disputarán la final de Copa del Rey de Sevilla para ultimas los detalles de organización relativos a ese partido definitivo para coronar al campeón del torneo del KO esta temporada.

Se trata de un encuentro en el que se va a confirmar el reparto definitivo de las entradas para la final que se destinará a cada club, que según apuntan diferentes fuentes será de 22.000 para la Real y otras 22.000 para el Athletic. También se hablará de la ubicación de las ‘fan zone’ de cada equipo para el 18 de abril. Y se explicará cómo será el desplazamiento de ambos equipos; si tienen que entrenar en La Cartuja, el escenario de la final; y si habrá ruedas de prensa en Sevilla previas a la gran final. Es una reunión en la que se establecerán todo los asuntos de la organización para que cada club pueda organizarse a la hora de preparar su viaje y el de sus aficionados. Con esos datos, cada club podrá empezar a establecer la forma del sorteo de las entradas que le corresponden.

También se va a poner encima de la mesa la crisis por el Coronavirus. Porque desde el Gobierno Vasco no se descarta que si el nivel de contagio sigue creciendo en España, finalmente tenga que jugarse la final a Puerta cerrada, como otros partidos jugados en la Champions o en la liga italiana, donde todo el fútbol está paralizado por el coronavirus. Para la fecha de la final de Copa queda tiempo para que todo pueda normalizarse, pero no se puede cerrar la puerta a ningún escenario. La Federación hablará con la Real y el Athletic sobre qué posturas adoptar en el peor de los casos, planteando la opción de jugarse a puerta cerrada, sin aficionados de los clubes, algo que sería un problema grave, porque todos los seguidores tienen ya comprado los billetes de avión y los hoteles. Pero la respuesta que recibirá la Federación de la Real si se plantea ese escenario es claro: solicitará aplazar la final y que se juegue en otra fecha más adelante. El propio Imanol Alguacil, entrenador de la Real, ha dejado clara también su postura: aboga por aplazarla si se plantea que se dispute a puerta cerrada. “Esperemos que para entonces haya una solución para el tema. Llegar a un final y que se jugara sin público, yo no soy nadie para decidir, pero estoy seguro de que lo aplazarían”, ha señalado el oriotarra.