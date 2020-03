¿Quiere vender un piso de VPO? Inmobiliaria Caraballo le ayuda

En Sevilla hay una gran cantidad de viviendas de protección oficial (VPO). Barrios como Pino Montano, Sevilla Este, la Negrilla…, donde la mayoría de las viviendas son de protección oficial, es decir, que en su construcción tuvieron alguna ayuda por parte de la administración. Esto implica que su venta no se realiza de forma libre, sino que tanto el vendedor como el comprador tienen que cumplir una serie de requisitos, que hace más complicada tanto su venta como su compra.

El vendedor de una vivienda de VPO no puede venderla hasta que pase un mínimo de 10 años desde que la compró. Si quiere hacerlo antes de esos 10 años, tendrá que alegar un motivo de peso para que la administración lo autorice a vender el inmueble. Además, no puede venderla al precio que quiera, la administración estable un precio máximo que no debe superar.

El comprador por su parte no puede tener ninguna vivienda a su nombre y en función del tipo de VPO no puede superar unos ingresos anuales para que la administración le autorice a comprar.

La VPO requiere de un papeleo muy tedioso. Los posibles compradores tendrán que cumplir una serie de requisitos cuyo filtro también se realiza para que no haya ningún problema por parte de la Junta de Andalucia.

Escuche la entrevista completa a Joaquín Caraballo:

Una vez que todo esté correcto, se realizarán las visitas y las reservas. Una vez esté reservada, finalizan todos los trámites con la Junta de Andalucía para que no haya problemas con el papeleo y se pueda firmar la compraventa ante notaría.

