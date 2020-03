Jesús Arbués: "El coronavirus nos ha puesto la muerte delante"

El coronavirus nos ha puesto la muerte delante. Los 4.000 muertos que llevamos en el mundo hasta ahora, quizá no son nada frente a los 120.000 que, solo en España, mueren por cáncer o por infarto, o los 3.000 fallecidos anuales por ahogamiento. Las estadísticas nos dicen que hay más posibilidades de morir en el mundo por coronavirus, que porque, literalmente, te parta un rayo.

Pero el detalle diario de muertos, la amenaza televisada nos saca de nuestra sociedad Disney, donde la muerte habitualmente la escondemos, y parece que si te mueres es por un fallo del médico, de todo el sistema sanitario o, en su defecto, porque no tomaste bastante alpiste vitaminado. Aprender a valorar la vida, precisamente, porque la muerte está ahí siempre, acechando sería una buena enseñanza de todo esto. Aprender a manejar el miedo sería otra. No se trata de morir como los héroes del cine clásico, que dicen un bello monólogo mientras se sujetan las tripas con la mano, ni como los músicos del Titanic, ni como los millonarios del mismo barco, que se pidieron una copa para ahogarse como caballeros. Pero hombre, por lo menos no perder la dignidad y empezar a acaparar mascarillas y botes de judías cuando aún, ni siquiera, se ha visto iceberg y el barco no se ha ido a pique. Eso no estaría mal.