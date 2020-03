Alumnos de Los Noguerones, pedanía de Alcaudete, continúan con el problema del transporte escolar

Medio centenar de alumnos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato de Los Noguerones sufren cada día la eliminación de varias paradas para su desplazamiento diario hasta el IES Salvador Serrano de Alcaudete.

“Tenemos un problema reiterado durante este curso escolar y al que la delegación de educación, ni tan siquiera toma en serio la inquietud razonada y razonable de los padres y madres de los niños afectados. El 16 de noviembre de este pasado año el autobús escolar, sin previo aviso, sin comunicar nada a nadie, deja de efectuar las tres paradas que históricamente se realizaban en Los Noguerones. Hemos tenido reuniones con la presidenta del AMPA, Fuensanta Cano, la cual se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con la delegación de educación y no ha obtenido aún ninguna respuesta. Es más, desde este colectivo se le ha pedido cita al delegado provincial y el 10 de diciembre la consiguieron. Desde delegación les han afirmado que esas paradas no se atienen a la legalidad, algo que no entendemos, ya que nunca ha habido ese problema”, ha apuntado Valeriano Martín, alcalde de Alcaudete.

Los Noguerones es una localidad con la población muy dispersa, lo que obliga a muchos de los niños a emprender largas caminatas de ida y vuelta desde su casa a, actualmente, la parada de El Parque. Por este motivo, desde el AMPA se ha denunciado, también, la desesperación y preocupación, sobre todo, cuando los niños y niñas han de esperar con el frío y la lluvia.

“Hemos retrocedido veinte años en la prestación del servicio”, asegura Fuensanta Cano, representante del AMPA, que ya, incluso, han reunido firmas, de padres y madres, pidiendo el restablecimiento del servicio.

El alcalde de Alcaudete afirma que “se está trabajando intensamente para que se autoricen otras paradas, pero es que llevamos solicitando, y ese es el mayor enfado e indignación que tenemos, que el delegado provincial no tenga ni la capacidad ni el tiempo para reunirse con los padres y con el ayuntamiento”.

Por su parte, el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Moreno, no ha cesado en el empeño para dar solución, pero, desde la última cita, el 10 de diciembre, no ha vuelto a atenderlos.

“Creo que estamos ante una situación casi de indefensión, ya que el delegado de educación sabe lo que está pasando, no da la cara, siempre pone una excusa y la cuestión es que hay unos padres que están sufriendo unas consecuencias de la inoperancia, de la incapacidad y de la incompetencia de la delegación de educación para resolver este asunto”, afirma Martín.

Así las cosas, desde el consistorio alcaudetense, se denuncia públicamente “esta situación de absoluta desidia con la que la delegación de educación está tratando este tema”, afirmando que se hará lo que se tenga que hacer para poner fin a esta situación tan grave.