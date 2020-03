250 familias solicitan el acceso en coche a la plaza Teniente Arévalo

Unas 250 familias con hijos matriculados en el Colegio Diocesano han solicitado ya la autorización para acceder con su vehículo a la plaza Teniente Arévalo, que en los últimos años ha sido peatonal.

Por cada familia se pueden autorizar dos matrículas, con lo que de momento hasta 500 vehículos pueden tener permiso para circular por esa plaza en los horarios de entrada y salida del centro escolar. Esa cifra puede aumentar, ya que no se ha establecido una fecha tope para hacer la solicitud.

Esta lunes la medida aprobada en pruebas por el Ayuntamiento de Ávila ha entrado en funcionamiento aunque no han sido muchos los vehículos que han accedido a la plaza, unos 60 a la hora de entrada al centro, No ha habido incidentes. No hay datos del acceso a la hora de salida de los alumnos.

Jorge Sastre, jefe de estudios del Colegio Diocesano, dice que han concienciado a los padres con una carta informativa para que "no se colapse la zona y solo aquel que tenga verdadera necesidad haga uso de esta flexibilización horaria".

El presidente del AMPA, Gonzálo Cruz, asegura que se utilizará la medida con responsabilidad y no cree que se pueda hablar de trato de favor hacia este centro. "Yo no sé, sinceramente, no sé qué trato de favor, cuando uno se va a todos los colegios de Ávila y. a ciertas horas de entregar a los niños, hay atascos.

El teniente alcalde de Presidencia, José Ramón Budiño, ha recordado que este sistema "stop and go" también se puede promover en otros centros escolares si así lo solicitan.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Yolanda Vázquez, coincidiendo con la apertura al tráfico de la Plaza Teniente Arévalo, sostiene que “no se entiende que después de 4 años sin vehículos y después de una reforma integral del espacio que contiene, además, una zona de esparcimiento para los más pequeños, se permita ahora el paso de coches con lo que ello supone para la seguridad, en primer término, y para la movilidad, en segundo”.

“En una ciudad como Ávila, de dimensiones reducidas, con un casco histórico que dificulta el tráfico rodado por las aceras estrechas, favorecer el uso del coche es, a nuestro juicio, una incongruencia además de una declaración de intenciones sobre el modelo de ciudad que defiende el equipo de gobierno. Una ciudad con cero implicación en la reducción de emisiones contaminantes, donde los niños no tienes espacios libres, seguros y limpios en los entornos escolares”, dice Yolanda Vázquez.