La plantilla del servicio de limpieza de la UMA inicia un encierro en Derecho

La delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha explicado que este pasado viernes, tras "encerrarse" en la Delegación las trabajadoras de limpieza de la Universidad de Málaga, que llevan una semana de huelga, trasladó a la institución académica sus reivindicaciones para intentar que se lleve a cabo una reunión entre las partes para abordar una posible solución al conflicto.

Ha recordado que las trabajadoras afectadas acudieron el pasado viernes a la Delegación y "se encerraron para que alguien les oyera", por lo que Sánchez les atendió y escuchó sus reivindicaciones.

"Ellas todas las reivindicaciones se las hacen a las empresas y estas les dicen que no pueden hacer frente a las mejoras y las trabajadoras quieren que la Universidad sea la que le ofrezca estas mejoras", ha explicado Sánchez Sierra, añadiendo que la UMA no las ha recibido, "por lo que me ofrecí, no como interlocutora, sino para trasladar sus peticiones a la UMA".

Tras ello, ha dicho que el viernes por la tarde no consiguió localizar al rector, José Ángel Narváez, por lo que llamó a la gerente, a quien trasladó lo ocurrido en la Delegación de Empleo y le preguntó si la UMA tenía la intención de reunirse con las profesionales de limpieza: "Me dijo que era posible que esta semana el secretario general quisiera y que lo iban a gestionar entre el lunes y el martes".

"Nosotros hasta ahí podemos llegar, no podemos hacer más", ha afirmado la delegada de Empleo. Tras ser cuestionada sobre si cree que se llegará a un acuerdo ha incidido en que "el Sercla está siempre abierto para cualquier tipo de negociación en un conflicto colectivo, y es lo que les trasmito a todas las partes".

"Si quieren sentarse aquí tienen su casa, y nosotros encantados en ayudar a la mediación, que es nuestra función, pero se tienen que querer sentar todas las partes", ha apuntado, y ha agregado que la UMA no le ha indicado que se vaya a atender a estas profesionales. "La empresa ya ha estado negociando, viendo las pretensiones de las limpiadoras y no llegaron a acuerdo; y la verdad no soy muy optimista en este sentido, pero igual cambia de hoy para mañana", ha sostenido.

Sánchez también ha detallado que las empleadas de limpieza de la UMA "solicitan unas mejoras salariales, que creo que la empresa licitadora no puede hacer frente a ese montante", precisando que "cuando estuvieron negociando en el Sercla, a donde no acudió la UMA la entender la institución académica que no tenía por qué ya que son las víctimas de todo esto; no llegaron a acuerdo".

"Nosotros hemos establecido los servicios mínimos, y así están", ha explicado. En concreto, para la limpieza exclusiva de baños habrá un trabajador o trabajadora de lunes a viernes, en turno de mañana, en su horario habitual, en cada uno de los centros afectados.

Desde UGT, a través de un comunicado, han valorado la gestión de la delegada de la Junta y han esperado que se lleve a cabo el encuentro: "Esperamos, y tenemos mucha confianza que esta reunión se realice con voluntad negociadora y talante de solución del conflicto".

Hace una semana comenzó la huelga del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga, convocada por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y CGT para reclamar mejoras de las condiciones para este colectivo. El paro se realiza entre los trabajadores de los tres lotes en los que la UMA dividió el servicio de limpieza en la última adjudicación, que se produjo en el año 2017 a tres empresas diferentes.

De igual modo, tras la situación ocasionada estos días de huelga, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios incluso se pusieron a limpiar las instalaciones y denunciaron que los convocantes del paro indefinido estaban depositando basura traída desde fuera en el interior de las facultades y atorando baños, ocasionando un gran malestar en los trabajadores de la UMA.

La UMA, por su parte, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, por "daños, coacciones y actos vandálicos en propiedad ajena, así como por creación de alarma higiénico-sanitaria", que prevé ampliar si se producen más actos vandálicos. Mientras tanto, los trabajadores del servicio de limpieza han negado estos hechos vandálicos.