Resultados variados para el CSB en la Copa

El Club Soria Baloncesto es, ante todo, un club de cantera y desarrollo y así lo está demostrando esta temporada en la que ya clasificó a todos los equipos masculinos A para los cruces y en la que, en esta 1ª Jornada de Copa, ha sumado 4 victorias importantes para marcar el paso en esta nueva competición con la que pretenden estrenar las vitrinas del club. Por su parte, el CSB Soria Ciudad del Deporte que no pudo sumar frente al líder de la Primera División, el CARRAMIMBRE CBC Valladolid.

La 1ª Jornada de la Copa de Castilla y León no pudo empezar de mejor manera ya que el Club Soria Baloncesto a punto estuvo de firmar un pleno de victorias en los partidos del sábado. Todo arrancó con un soberbio CSB Infantil Femenino que se impuso al CB Villamuriel por un ajustado 69-56 en un partido de toma y daca en la que los cuartos impares fueron para las sorianas mientras las palentinas apretaron en la segunda mitad para intentar darle la vuelta al demoledor tercer cuarto en el que las sorianas hicieron un parcial de 23-3 sobre el que luego edificaron su victoria. Luego, el CSB Cadete Femenino no pudo con un CB Juncos Y La Flecha que, siempre presionante, logró una ventaja en la primera parte que la posterior reacción soriana, en la segunda, no consiguió enjugar para caer por 66-74. Fuera de Soria, los masculinos A desataron un vendaval de baloncesto en Segovia superado al CD Base en todas las categorías: el CSB Infantil A, aunque le costó entrar en el partido, subió el nivel a partir del segundo parcial -en el que ya dio un golpe encima de la mesa- para progresar de forma ininterrumpida en los siguientes tres cuartos y sumar así su primera victoria copera por 66-77. A continuación, CSB Cadete A puso patas arriba a los segovianos en una primera parte intachable que marcó el devenir de un partido que sólo tuvo color soriano para lograr una victoria cómoda por 40-77. Cerrando el sábado, el CSB Fertilizantes Actyva tuvo que jugar muy seriamente en defensa contra un incisivo Base, siempre pegado en el marcador a los sorianos, que tomó impulso en un tercer cuarto disputadísimo que supo luego ser enmendado en el postrero por unos sorianos muy concentrados en el 5x5 para llevarse el triunfo final por 56-61.

Ya el domingo, los masculinos B, los de primer año, sufrieron en el Sanan contra Maristas Burgos tanto en categoría Infantil, en la que los sorianos se vieron muy penalizados por las pérdidas de posesión para caer 10-60, como en la Cadete, en la que la mayor consistencia a todos los niveles de los burgaleses decantó el partido a su favor por 49-93. Finalmente, en el partido correspondiente a la 7ª Jornada de la Liga de Primera División de Castilla y León, el CSB Soria Ciudad del Deporte peleó de firme contra el líder en una primera mitad meritoria con rebote y carrera más tiro exterior que les colocó por delante al descanso (38-41) pero en la que, después, la segunda parte se hizo demasiado larga para un CSB que perdía fuelle conforme transcurrían los minutos hasta el punto de llegar desfondado a un último cuarto brutal en el que el CARRAMIMBRE CBC Valladolid logró su ventaja alzandose con el triunfo por 89-62 consolidando de esta manera su liderato y su candidatura a EBA esta temporada.