Soria y los sorianos hemos asistido atónitos una vez más al desenlace del manido asunto del Europeo de Triatlón Multideporte. Esta provincia se queda sin su organización. Tengo que decir que fue una noticia que no me sorprendió. Era la crónica de una muerte anunciada porque ante los rencores políticos y las luchas entre partidos, nada se mantiene en pie. Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Los odios entre las formaciones políticas de distinto color marcan el camino de la política actual. Todo lo demás es relativo. Incluidos todos Ustedes. Ustedes no importan. No importan los objetivos, sólo importa que el partido de turno se mantenga en el poder a costa de lo que sea. No les interesa nada más.

Esta es la principal causa por la que Soria no acogerá la próxima edición de este campeonato de Europa. Una película de terror desde la marcha atrás de la Diputación después de cuatro reuniones infructuosas que llevaron a un déficit, dice la Federación, que obligaba a aumentar el presupuesto de los 380.000 euros iniciales a medio millón, sin que la propia federación explicara muy bien el porqué de este incremento. Yo creo que hace ya tiempo que viendo el panorama en Soria tenía la intención de llevarse este campeonato a Pontevedra. Todo esto a lo que hay que sumar la falta de trabajo del Ayuntamiento, que fue quien logró a través de su entonces concejal de Deportes, ahora procurador socialista en las cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, traer este evento a Soria una vez que así lo decidiera el comité europeo el pasado mes de mayo de 2018, y que luego dejó morir. Y, qué me dicen de la línea trazada por los empresarios de hostelería y restauración, que a pesar de ser los primeros y directamente beneficiados se desmarcaron de esta historia en el primer momento; y qué decir de la Junta de Castilla y León. Una vez más se lavó las manos. Lo de nuestra querida administración regional es lo nunca visto. Es un sainete. Un disparate. No recuerdo mayor desamparo que el que proporciona esta institución en Soria. Nunca está, ni se le espera.

Pero, al margen de responsables por su incapacidad, ¿nadie en esta provincia ha sido capaz de hacer un pequeño estudio sobre la repercusión que hubiera tenido este europeo en Soria? Al margen de los estudios que se hayan hecho en Ibiza por parte de la Universidad balear y que puso de manifiesto el presidente de la federación de Triatlón, José Hidalgo, que hablaba de que en esta isla este mismo campeonato dejó la friolera de cinco millones de euros.

Me pregunto si no somos capaces de echar cuatro números, como diría el otro, para saber si la aportación de estas instituciones con el dinero de todos era una inversión que merecía la pena. ¿Nadie ha pensado que además de los 2.700 atletas vendrían técnicos, fisios, conductores de trailers de material, mecánicos, familiares, acompañantes…?

¿Nadie se da cuenta que hablamos de más de seis mil personas durante más de diez días en la provincia de Soria y alrededores? ¿Nadie en la provincia ha sido capaz de multiplicar, sólo en alojamientos, los seis o siete mil visitantes de 30 países de Europa, durante más de diez días para saber lo que supone? Insisto, sólo en alojamiento.

¿Tienen una calculadora en su móvil? Hagan Ustedes esa multiplicación. Digamos a 50 euros de media por persona y noche. No olviden que los precios de los hoteles se multiplican por mucho cuando la demanda crece, pero la operación es clara: 7.000 visitantes por 10 días por 50 euros ¿Compensa la inversión del medio millón de euros?

En manos de quién está esta provincia.