Encuestas a pacientes y sanitarios para implantar la Telemedicina en zonas despobladas

La consultora internacional Everis relizará encuestas, 500 a usuarios del servicio regional de salud y 100 a profesionales sanitarios, para conocer las necesidades de los territorios menos atendidos y las respuestas que necesitan mediante la telemedicina. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha contratado un diagnóstico de situación previo tendente a la implantación de la teleconsulta, que estará terminado a finales de 2020.

Everis realizará también un análisis comparativo de experiencias de telemedicina en otras regiones y sistemas de salud a nivel internacional.En declaraciones a la SER la responsable de sector público y salud en la consultora, Ana Formen ha explicado que lo que se investiga es su percepción respecto al uso de la tecnologia, qué es lo que esperan y cuales son sus expectativas. Pero estamos empezando en la definición de modelos de asistencia basados en salud digital que no excluye la asistencia presencial. Lo que se está diseñando es un modelo que hibride la atención presencial con el apoyo de la tecnología.

Modelos de teleasistencia no excluyentes

Se harán grupos con profesionales sanitarios y sistemas de información para conocer cuáles son las necesidades y las respuestas que necesitan de los servicios de teleasistencia y teleconsulta. No es algo sofisticado, puede ser una simple llamada telefónica con el profesional asistencial y según dice Formen no tiene por qué ser una barrera. Añade que lo que se va a estudiar es qué podemos hacer para que la tecnología no lo sea porque sería un error pensar en modelos de teleasistencia que excluyesen a una buena parte de la población

Dice el Director General de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros que interconectar a los ciudadanos sin exclusiones, es el propósito de la consejería de Sanidad. En las zonas más despobladas de la región se presenta como una solución tras el éxito de avances como la teledermatologia ya introducidos en nuestro sistema sanitario regional. Asegura Ballesteros que en la mitad de los casos se está evitando ya que el paciente tenga que desplazarse al hospital de referencia para ser visto y tratado por el dermatólogo. Ya es diagnosticado a distancia por el especialista y tratado por el médico de familia

Ahora se pretende dar un paso más: comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente y el médico a distancia