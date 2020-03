Consuegra se anticipa al verano y pide a los vecinos reducir el consumo de agua

"Consumo moderado de agua y limitaciones de riego" es lo que pide a sus vecinos el ayuntamiento de Consuegra. Ni siquiera ha llegado la primavera y ya se ha dictado un bando el pasado mes de febrero. La razón es que apenas llueve pero los consaburenses han aumentado el consumo, según el alcalde José Manuel Quijorna un cinco por ciento sobre los dos millones de litros diarios que se gastan en la localidad.

Son tres pozos públicos los que abastecen a este pueblo toledano de 10.000 empadronados. Pero los acuíferos no se recargan porque las precipitaciones no se ajustan a la demanda disparada en los últimos meses según la empresa Gestagua, que se encarga del saneamiento y la distribución del agua potable. Un aumento en el consumo de agua que se atribuye a posibles fugas, al incremento de industrias o a la incorporación de más alojamientos turísticos. Lo reconoce el ayuntamiento; 400 camas que tenemos hacen que lógicamente se consuma más y hay que entender que estas plazas consumen mas que cuando no estaban.

El Ayuntamiento comenzará a utilizar en breve un cuarto pozo para el abastecimiento de agua potable a los vecinos. Lleva construido un año, pero hasta ahora no se ha utilizado. El cambio climático está aquí -dice el edil- y el que no lo quiera ver es que está ciego. Antes de se extraía el agua a diez o doce metros y ahora tenemos que profundizar sesenta.

La localidad pertenece a la Mancomunidad del Río Algodor, pero no hace uso de la presa porque implica mayores costes para el Consistorio manchego que si se nutren del agua subterránea de los pozos. De momento el consumo se ha reducido algo desde que se publicó el bando hace un mes, pero son ya cuatro años de sequía.