Los espectáculos deportivos de más de 5.000 asistentes se estudiarán caso por caso

Álava tiene 122 casos positivos de coronavirus, 43 nuevos en las últimas horas, 34 personas hospitalizadas y 3 muertos. Además, hay 3 menores afectados. Por lo tanto, el Gobierno Vasco ha comunicado una serie de normas para afrontar el contagio de la pandemia. No habrá actividades de deporte escolar durante 15 días y, en todos los acontecimientos que tengan más de 5.000 personas, se irán estudiando caso a caso.

En cuanto a Vitoria, uno de los mayores focos de infección en España, afectará al Alavés-Real Sociedad (21 de marzo), Baskonia-Zaragoza (22 de marzo) y Baskonia-Milán (25 de marzo). En este último caso, además, se suma el problema de la procedencia del rival, Lombardía. Desde mañana mismo, se cierra la Universidad de Vitoria, los centros escolares de Vitoria, de Labastida y el de secundaria de Laguardia. En la capital alavesa hablamos de 45.000 estudiantes en las escuelas y casi 8.000 más en la universidad.

Por otro lado, Baskonia tiene que viajar este miércoles a Tel Aviv para jugar el jueves contra el Maccabi en Euroliga. El club israelí plantea un permiso especial para que entren en el país sólo los jugadores y un reducido cuerpo técnico y asistente. No podrán viajar periodistas ni aficionados. El plan de los macabeos es que los jugadores no puedan entrenar ni la víspera del partido ni hacer sesión de tiro el día del choque. Este planteamiento no satisface al Baskonia, que prefiere jugar en un campo neutral en Chipre, Serbia o Grecia.