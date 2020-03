Rull surt de la presó de Lledoners per treballar a Mútua Terrassa

L'exconseller de JxCat Josep Rull ha sortit aquest matí de la presó de Lledoners (Barcelona) cap a les 08:15 hores després que se li ha aplicat l'article 100.2 del reglament penitenciari.

Al sortir de la presó, un somrient Rull, acompanyat per la seva dona, ha saludat els mitjans gràfics que s'han acostat aquest matí fins al centre penitenciari per captar el moment.

La junta de tractament de Lledoners va acordar dijous passat aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari als exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, que d'aquesta manera poden sortir de la presó unes hores a el dia per treballar, sumant-se a la resta de presos del "Procés".

En virtut d'aquest article, que és d'aplicació immediata, encara que l'autorització haurà de ser posteriorment ratificada per la jutge de vigilància penitenciària, Turull i Rull podran romandre, de dilluns a divendres, 12 hores al dia fora de presó per a exercir activitats laborals.

Mútua Terrassa va anunciar la setmana passada que Rull, llicenciat en Dret, s'incorporarà als serveis corporatius de l'entitat i que concretament formarà part de l'equip de professionals d'Assessoria Jurídica.

Segons l'entitat, l'objectiu de la incorporació de l'exconseller és "reforçar l'Assessoria legal general" en els àmbits relacionats amb la "economia circular, eficiència energètica i sostenibilitat".

L'empresa també va especificar que Rull combinarà aquesta activitat professional amb un servei de voluntariat en una entitat aliena a Mútua Terrassa.

La vinculació de l'exconseller amb Terrassa (Barcelona), la seva localitat natal, és molt estreta, ja que va ser regidor de Convergència i Unió (CiU) a l'Ajuntament d'aquesta ciutat entre 2003 i 2014.

Amb l'aplicació de l'article 100.2 als dos exconsellers, els nou presos condemnats per sedició per la causa del 'Procés' ja tenen llum verda per sortir de presó unes hores al dia, de dilluns a divendres, per treballar, exercir voluntariat o tenir cura de familiars.

L'article 100.2 el proposen les juntes de tractament de les presons -integrades per juristes, psicòlegs, educadors socials, metges i mestres- i els eventuals recursos s'esgoten a l'Audiència provincial, a diferència de la determinació de la classificació penitenciària, en què la última paraula la té el tribunal sentenciador, que en el cas del "Procés"és el Suprem.