Dimite Alfred Bosch, consejero de Acción Exterior de la Generalitat

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch, miembro de ERC, ha anunciado este lunes su dimisión. Una decisión motivada por la incorrecta gestión de un presunto caso de abuso sexual a diversas trabajadoras de ese departamento protagonizado por quien fuera su jefe de gabineta: Carles Garcias Hernández.

Garcias fue cesado el 24 de enero como jefe de gabinete de Bosch, que es una de las voces de ERC representadas en la mesa de diálogo entre gobiernos, pero el relevo en ese momento pasó desapercibido porque se desconocían sus causas.

Poco después de que el diario Ara revelase, en su edición de este lunes, que Garcias fue cesado por un caso de acoso sexual continuado a diversas trabajadoras del departamento de Acción Exterior, ERC ha emitido un comunicado para explicar que se decretó la suspensión cautelar de militancia y de todos sus cargos internos.

"Soy más útil yéndome que quedándome", ha dicho Bosch en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas. "He intentado resolver un caso de presunto abuso como mejor he sabido y lo he hecho desde la lealtad a ERC, pero seguramente no lo he hecho suficientemente bien ni suficientemente rápido. Lo siento mucho por la indefensión de las mujeres que han sido víctimas. Me toca asumir toda la responsabilidad".

Según explica Ara, en vez de activar el protocolo interno de la Generalitat para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual, que es de oligado cumplimiento, Bosch intentó recolocar a su colaborador.

La mano derecha de Bosch hacía presuntamente un marcaje constante a las trabajadoras de su equipo, ya fuese en la sede de la conselleria, en actos o en viajes, con comentarios, mensajes e insinuaciones, en los que insistía en verse a solas con ellas, y a las que se dirigía a menudo con un lenguaje sexista.

En un comunicado, la conselleria de Acción Exterior ha explicado este lunes que "tras recibir informaciones sobre actitudes machistas y sexistas de un trabajador eventual del departamento, se impulsó de oficio una investigación interna para aclarar los hechos". Pero esas explicaciones no han convencido al president, Quim Torra, que ha convocado esta mañana a Bosch para exigirle explicaciones.

En plenas tensiones entre ambos socios del Govern, a la espera de que Torra anuncie, una vez aprobados los presupuestos, la fecha de las próximas elecciones catalanas, las críticas a Bosch se han multiplicado desde las filas de JxCat.

Las diputadas Gemma Geis, Aurora Madaula y Laura Borràs han cargado contra Bosch desde Twitter, mientras que la también diputada Elsa Artadi, compañera del conseller en la mesa de diálogo con el Gobierno central, ha convocado una rueda de prensa para acusarlo de aplicar el protocolo interno de ERC y no el de la Generalitat.