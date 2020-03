Bosch dimiteix de conseller pel cas d'assetjament sexual d'un col·laborador

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió pel cas de presumpte assetjament sexual del seu excap de gabinet, Carles Garcia, que va ser destituït per aquest motiu a finals de gener.

En una compareixença posterior a una reunió extraordinària de la comissió executiva d'ERC, Bosch ha fet pública la seva dimissió, ja que considera que la situació a les últimes hores a la seva conselleria era "insostenible" i, malgrat que "havia intentat resoldre" l'assumpte "el millor possible", ha reconegut que "segurament" no ho va fer "prou bé i ràpid".

Bosch va cessar el seu excap de gabinet després de conèixer que hi havia contra ell suficients indicis que havia pogut cometre assetjament sexual a treballadores del Departament d'Acció Exterior però, segons sembla, no va posar en marxa el protocol establert per la Generalitat per a aquests casos per motius que es desconeixen.

El cessament va tenir lloc, a més, després que el seu partit, ERC, li demanés la destitució del presumpte assetjador, després d'haver obert un expedient sancionador i suspendre'l de militància cautelarment.

En la compareixença d'aquesta tarda, Alfred Bosch ha explicat que avui era un dia en que calia "prendre decisions" tenint present que "el bé a preservar és més gran" que els seus sentiments personals i sent conscient que ell sempre ha volgut actuar a partir "dels valors republicans".

Segons Bosch, la situació dins de la seva conselleria s'havia "fet insostenible" i la seva reflexió és que prestava "més servei" marxant que quedant-se.

"He intentat resoldre un cas de presumptes assetjament com millor he pogut, però segurament no ho vaig fer prou bé i prou ràpid", ha reconegut el fins ara conseller d'Acció Exterior.

Bosch ha indicat que li sap greu per les dones que van patir el presumpte assetjament del seu excap de gabinet, i que per tot això, ell creia que havia "d'assumir el que ha passat" al seu departament, motiu pel qual ha decidit presentar seva dimissió "com a conseller, demanant que s'accepti".

Ha agraït al seu equip el suport que ha tingut durant el temps que ha estat conseller, i ha recordat que durant el seu mandat "ha fet un any de treball intens" durant el qual "s'han obert quinze delegacions a l'exterior, han estat augmentats els recursos en cooperació i ha estat desenvolupada una estratègia anticorrupció".

Des d'ERC, la seva portaveu, Marta Vilalta ha indicat que el partit havia actuat "amb contundència" perquè "no hi ha d'haver cap tolerància" amb aquest tipus de conductes, i que tan aviat com va tenir coneixement del cas, va obrir un expedient disciplinari intern i es va suspendre cautelarment de militància" el presumpte assetjador.

"Hem demostrat -ha explicat Vilalta- que a ERC som inflexibles, que actuem, que som autoexigents, i que mantenim el llistó d'exigència molt alt, cosa que implica que no tenim cap tolerància davant de conductes incompatibles amb els valors republicans".