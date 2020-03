No fue tan multitudinaria como la de los dos años anteriores. En cualquier caso, a pesar del efecto "coronavirus"... o el domingo primaveral, fueron cientos las personas que participaron este domingo en la manifestación, convocada por Marea Violeta, en Algeciras.

En una ciudad en la que, salvo muy contadas excepciones, la ciudadanía no suele echarse en masa a la calle por motivos reivindicativos, me enorgullece ver tantas mujeres, también muchos hombres, unidos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero especialmente lo que me llena de ilusión es haber visto a tantas y tantos jóvenes reivindicar una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Una tarea que, pese a quien pese, hay que seguir apoyando y reclamando en las casas, en la escuela, en la calle, en los trabajos, en todos los ámbitos de la sociedad.

En estas últimas semanas hemos leído, escuchado y visto demasiadas confrontaciones sobre aspectos y pensamientos que afectan muy directamente o están vinculados con el movimiento feminista. Hemos comprobado que existen ciertas brechas entre diferentes colectivos, véase feminismo histórico y otras corrientes más radicales. Estamos asistiendo a cierto desencuentro entre las dos corrientes políticas del Gobierno central sin olvidar la hostilidad entre izquierda y derecha. Y ya no hablemos de los casposos y casposas de Vox.

Pero por eso, y por que hay que avanzar, hay que consolidar la unidad frente a las provocaciones. Existen conceptos diferentes, pero la dirección debe ser unitaria en un movimiento que no pertenece a ningún partido ni a ninguna sigla. No podemos dar "un paso atrás". Cuando las mujeres reclamamos que se nos valore por lo que hacemos, que se nos deje ser libres, que no seamos cuestionadas por el hecho de ser mujer, que no seamos tratadas con condescendencia, lo hacemos porque estamos en nuestro derecho.

Queremos defender la educación en igualdad; queremos hacer cosas que nos ilusionen y que nos atraigan y no porque así nos lo indiquen; no queremos ser sumisas; exigimos trabajos remunerados en condiciones; rechazamos la brecha salarial y queremos salir o que nuestras hijas puedan salir a la calle sin peligro a ser objetivo de depravados sexuales. Salimos a la calle el 8 de marzo, pero hay que seguir defendiendo nuestros derechos todos los días. Y el domingo salimos para, entre otros motivos, recordar a todas las mujeres que ya no pueden defenderse porque fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. La última este domingo en Valencia.