El puerto perderá un 20% de capacidad de transporte por el coronavirus

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha querido lanzar un mensaje de prudencia en relación a cómo puede afectar en el puerto algecireño en coronavirus. Landaluce ha confirmado que, la APBA está trabajando de forma coordinada con Sanidad Exteriores y la Capitanía Marítima ante la importancia que tiene trabajar de forma coordinada.

En principio, los protocolos establecidos son los habituales, por lo que la Capitanía Marítima, está controlando la presentación de las Declaraciones Marítimas de Sanidad (DMS) por parte de los capitanes de los buques que atracan en estas instalaciones. Landaluce insiste en que no existe un riesgo real, a pesar de lo cual, de forma periódica se está reuniendo el comité asesor de protección portuaria, para realizar un seguimiento de la situación.

Hasta este momento, los tráficos no se han resentido por los efectos del coronavirus, según Landaluce, quien no obstante insiste en que el impacto empezará a notarse a partir del próximo mes de abril, debido a que una treintena de servicios serán cancelados con la consabida recolocación, lo que no quiere decir que se vayan a perder los tráficos. El presidente de la Autoridad Portuaria afirma que se va a perder entre un 15 y un 20 % de la capacidad de transporte.

Según Landaluce, los pronósticos hablan de una recuperación de la normalidad en el último trimestre del año.

Además, el presidente del Puerto de Algeciras ha dado a conocer un importante hallazgo arqueológico por parte de los técnicos que llevan a cabo los trabajos de puesta en valor de la fortificación de la Isla Verde.

Pozo de Umm Hakim. / Gloria Masallá.

Las labores de la segunda fase de la actuación que se lleva a cabo en este Bien de Interés Comunitario, han sacado a la luz, un pozo del siglo XII. Se trata del denominado pozo de Umm Hakim que tras un intento fallido de localización en 2006, ha sido encontrado, hace unas semanas.

José Antonio Patrón, jefe de desarrollo sostenible del puerto algecireño, han explicado que estos trabajos van a recuperar y poner en valor el 100 % del interior del recinto amurallado de Isla verde, que podrá visitarse una vez finalizados.

Con respecto a los tráficos registrados en lo que va de 2020, Landaluce ha destacado el crecimiento de los tráficos en los dos primeros meses del año de un 10,21 %, un total de 19,2 millones de toneladas (subida de un 15,16 % en mercancía general, 19,54 % graneles líquidos y un 8,74 %en pasajeros).

Destaca el presidente la entrada de 4.637 buques en el puerto en estos dos primeros meses, que supone una subida de un 6,30 % con respecto al mismo mes del año anterior.