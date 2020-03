El aparato pide a Mar Alcalde que ceda la portavocía a Ildefonso Sanz

La nueva comisión ejecutiva del PSOE en Aranda quiere que su secretario general sea el portavoz del grupo de concejales. La primera decisión, adoptada por unanimidad tras la asamblea extraordinaria del pasado viernes es que Ildefonso Sanz asuma esta responsabilidad, que actualmente tiene su predecesora en este cargo orgánico y candidata a la alcaldía en las últimas elecciones, Mar Alcalde. Para ello, en principio intentarán contar con su aprobación y con la del concejal independiente Sergio Ortega. En caso de que no la tengan, consultarán con la cúpula provincial para ver si basta con el voto de los otros cinco concejales, sin descartar otras medidas para forzar esa situación. En cualquier caso, Sanz espera que esta cuestión quede resuelta en las próximas horas para que el grupo pueda retomar su actividad normal como principal partido de la oposición. “Nosotros intentaremos que eso se produzca y si no hablaremos con la secretaría general y veremos a ver si con una firma de la mayoría es suficiente o si tiene que ser con todas, en cuyo caso tomaremos otras decisiones, pero ahora mismo no podemos especular sobre lo que va a hacer Mar alcalde o Sergio Ortega; lo que queremos es que lo firmen, que siga siendo concejales del grupo Socialista y que todos volvamos a trabajar por Aranda, porque llevamos demasiado tiempo mirándonos el ombligo y discutiendo entre nosotros”, reflexiona Sanz.

En la primera reunión del plenario, donde están presentes todos los miembros de la ejecutiva comarcal no se habló de la continuidad de Mar Alcalde como diputada provincial. Dice Ildefonso Sanz que eso no se cuestionará mientras ella siga siendo concejal del grupo socialista. “Si Mar Alcalde sigue siendo una concejala de nuestro grupo, eso no se plantea para nada; otra cosa distinta sería si no lo fuera, pero nosotros confiamos en que firmen los dos compañeros y sigamos siendo un grupo único”, insiste el secretario general.