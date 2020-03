"La incertidumbre es enorme. No sabemos qué hacer"

Uno de ls colectivos más afectados es el de la educación . 60.000 alumnos en Alava están sin clase. Aitor Idígorias, del sindicato Steilas asegura que "el día está siendo diferente en la dinámica del sindicato y de aitas y amas". " Hemos hablado con los compañeros y directoras y están con ese punto de incertidumbre". "Cada centro es diferente, también las etapas si es primaria o bachillerato pero cada cual se organiza como puede", asegura el representante sindical.

"Eso es en lo que estarán pensando ahora porque la incertidumbre es grande y me imagino que estarán reuniéndose los claustros para ver cómo se organzain", señala Idigoras.

Sobre la coordinación con el departamento de Eduacación, señala que "no hemos tenido contacto con el Gobierno vasco pero no tenemos idea de qué puede deparar y tardar en solucionarse todo esto", señala idigoras. "La incertidumbre está generando muchas dificultades, el no saber hasta cuándo se va a mantener esta situación"., concluye