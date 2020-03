Vera Luque: "El meta carnaval no puede ser la base de un repertorio"

José Antonio Vera Luque repasó en SERxCuatro el primer premio conseguido en el pasado carnaval con su chirigota 'Los Cadifornia'. El chirigotero, regresaba al concurso tras un año de descanso y lo hizo como se marchó, ganando el primer premio en chirigotas. "Somos un grupo muy experto y muy exigentes con nosotros mismos. En ocasiones demasiado, pero es raro que llevemos al Falla algo que no nos gusta a nosotros. Cuando uno hace esas cosas compra muchas papeletas para estar ahí arriba", dice Vera para valorar su regreso y su nuevo triunfo.

Una de las novedades que presentó este año su agrupación era la interpretación de seis cuplés en cada pase. Algo que hasta el momento nadie había hecho en el concurso. Una idea muy callejera, pero que en el COAC nadie había puesto en práctica. Vera reconoce que "desde hace unos años estaba pensando en llevar varios cuplés. Los cuplés pasan en el teatro muy fugaz y a mí los cuplés cortos me parecen geniales, no necesitan tanto desarrollo ni meter tres chistes del mismo asunto".

Por eso narra cómo le contó la idea a sus compañeros "fui contándole a todos poco a poco que cantaríamos 6 cuplés y todos dijeron que sí".

Valora que lo único que tenía en mente para hacer esa ristra de cuplés es que "nos propusimos cantar cuplés que no fueran de carnaval y no lo hay en ninguno. Hay de todos los temas y eso era lo que pretendíamos hacer". Entiende que "el meta carnaval no puede ser la base de un repertorio. Hay momentos que se puede dar una pincelada, pero no me gusta basar un repertorio entero y que la columna vertebral sea el carnaval y el concurso presente".

Cuando ganó el concurso, algunos aficionados que se encontraban presentes en el teatro no aplaudieron su primer puesto. "Se están dando unos concursos en los que hay una plantilla de un año a otro en los que cambian unos protagonistas y otros no. Entiendo que hay grupos menos conocidos y que se suben a las barbas de otros y la gente lo empuja. Siempre gusta que la gente nueva les coma la tostá a los de arriba, por emoción, por ilusión... Eso es natural. En este caso nos tocó ser la figura del que está arriba, pero también fuimos los que estábamos abajo y también sufrimos el olvido de los mismos que te empujan".

Aún así, Vera Luque entiende que "lo de este año es natural. Es normal que algunos quisieran que ganaran los impacientes porque es otra pedazo de chirigota. Pero sí que da coraje que haya que desmerecer para merecer a los otros. Veo fabuloso que se apoye a los grupos nuevos, pero nosotros llevamos 20 chirigotas y 16 han estado entre las 6 o 7 primeras y siempre dando buenas chirigotas y habría que reconocer un poco lo difícil y complicado que es mantener el nivel. Hay un cierto sector que no lo reconoce, y son los más ruidosos".