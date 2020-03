Vizcaíno sobre el conoravirus: "Nos tenemos que dejar de personalismos y pensar en el bien común"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, atendía a los micrófonos de Radio Cádiz, en Hoy por Hoy tras conocerse que de los dos próximos partidos de liga serán a puerta cerrada por el coronavirus. El Cádiz jugará sus dos próximos partidos, ante el Rayo en Carranza, y el Numancia en Soria sin público.

El máximo mandatario cadista afirmaba que "será lo mismo para todos, ahí nos tenemos que dejar de personalismo y pensar en el bien común. La salud está por encima de todo". El presidente reconocía que "supone una merma importante no estar arropado por tu publico, pero lo será para los demás, por ejemplo para el Zaragoza que se juega mucho ante el Alcorcón". Np quiso pronunciarse en el tema económico ya que "en este momento no hay que pensar en números"

Una de las comidillas, entre bromas, de las últimas horas entre aficionados es qué sucederá con los abonados que han acudido a todos los partidos pero que no irán al del Rayo. Cabe recordar que los socios que han presenciado todos los encuentros tendrán el carné gratis. Aunque el presidente piensa que "no hay un cadista preocupado por su carné. Esperemos que haya cadistas preocupados por que consigamos el sueño y que todos los que hayan ido a todos los partidos tengan el carné gratis, Con eso no habrá problemas"