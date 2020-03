Ángel Rodríguez: "Me costó mucho llegar a Primera División y soy parte del mejor Getafe de la historia"

El tinerfeño Ángel Rodríguez, está de enhorabuena, el próximo 16 de marzo recibirá el premio a la “leyenda deportiva” por su trayectoria en el mundo del fútbol. A sus 32 años el futbolista del Getafe se encuentra en su mejor momento. En la presente campaña ha anotado un total de catorce tantos entre el campeonato liguero, la Europa League y la Copa del Rey. A pesar de su edad el ex del CD Tenerife asegura que nunca es tarde para que su mejor momento llegue, como el que está viviendo. “No quiero decir que es el final de mi carrera pues espero que me queden muchos años por jugar. Me costó mucho llegar a Primera división y soy parte del mejor Getafe de la historia”, apunta en antena de Cadena SER. En cuanto a su buena racha anotadora, el lagunero admite estar muy feliz de formar parte de los máximos goleadores junto a grandes jugadores como Messi o Benzema.

El estilo de juego del conjunto madrileño está teniendo un gran éxito debido a los buenos resultados que les está dando tanto en La Liga como en la segunda máxima competición europea. “Tenemos un estilo que antes no se había visto. Nos acostumbramos al tiki taka y ahora se está llevando el juego defensivo, donde el primer defensa es el delantero y a nosotros nos está dando frutos y disfrutamos”, señala. No gozando con la titularidad absoluta el ex blanquiazul ha marcado la mayoría de sus dianas saliendo desde el banquillo, y es consciente de ello, pero no se conforma. “Nunca voy a estar satisfecho por ser suplente en un equipo”, declara con rotundidad. Asimismo, considera que no está teniendo los minutos que le gustaría, aunque seguirá trabajando para demostrar que también puede ser titular.

Durante el pasado mercado invernal Ángel sonó con bastante fuerza para un grande como el FC Barcelona. “Que salga tu nombre en la prensa escrita es motivo de alegría y significa que se están haciendo bien las cosas. Que el Barcelona se fije en mí es increíble, pero nunca hubo nada más allá de un posible interés”, admite. De cara al futuro, el azulón espera seguir cosechando éxitos en la élite. Un objetivo que no ve tan complicado es conseguir entrar en Champions con su actual conjunto que asegura que sería como ganar un título para el Getafe. “Sé que no me quedan muchos años de fútbol y a ver si con suerte podemos llegar a alguna final”, espera. A falta de un año para finalizar su contrato, el natural de La Laguna desvela que cuando salió de la escuadra del Callejón del Combate nunca pensó que no volvería a vestir la camiseta blanquiazul, no obstante no se arrepiente. “Uno tiene que tomar decisiones y una de ellas fue salir. A día de hoy pienso que no me he equivocado”, concluye.