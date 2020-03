El coronovirus es un virus nuevo, no hay memoria inmunitaria y de momento no hay vacuna. Con síntomas de congestión, tos y fiebre como una gripe en los casos más leves, los expertos hacen un llamamiento a la tranquilidad.

Consejos de un epidemiólogo a los oyentes

El epidemiólogo del CHUAC, Antón Acevedo, ha respondido a las preguntas de la audiencia en Hoy por Hoy A Coruña. Hasta hoy no es posible predecir cuánto tiempo se puede alargar la crisis por el COVID 19.

¿Es aconsejable ir al centro de salud?

El epidemiólogo aconseja evitar hacer un uso innecesario de los servicios sanitarios, urgentes y no urgentes, con el objetivo de que estén suficientemente descongestionados para hacer frente a la posibilidad de un colapso.

¿Qué ocurre con los niños?

El Dr. Acevedo explica que los niños se infectan menos que los adultos pero hace hincapié en que de lo que se trata es de evitar que el virus se propague y afecte a quienes tienen patologías previas.

¿Cómo protegernos?

Lo que más protege es el lavado de manos y mantener cierta distancia con personas que presentan síntomas. Las mascarillas deben ser para los enfermos, para pacientes inmunodeprimidos y para el personal sanitario.

¿Y en cuanto a los viajes?

Ante preguntas relacionadas sobre la conveniencia de hacer o no viajes, por ejemplo a Madrid, el epidemiólogo subraya que no existe recomendación alguna sobre ese particular y lo deja en manos de la decisión personal.