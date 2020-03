El Presidente del Deportivo alerta de un escenario "caótico" si fracasa la ampliación de capital

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, ha alertado en Coruña Deportiva de los enormes riesgos que para el club, su economía y su futuro potencial deportivo pueden suponer una negativa de los accionistas a los planes de ampliación de capital que el próximo 17 de marzo se someterán a aprobación de la junta. Vidal alerta de un escenario "caótico" para la entidad en caso de fracaso en las intenciones del consejo.

"Es complicado y de difícil solución. Es un compromiso que nos puede repercutir de forma muy negativa en el límite salarial de la próxima campaña", explica el mandatario del club en Radio Coruña. "El plan de pagos es el que es, y es una situación como para partir de la responsabilidad. No es lo que uno quiere", advierte.

Relación con Tino Fernández

Vidal reconoció en la SER que todavía no cuenta con el apoyo garantizado de los accionistas para ver aprobada la trascendental Junta. Entiende el presidente que lo podrá lograr a medida que se acerque la fecha. "A día de hoy no lo tenemos, pero lo lograremos con amplitud y esperamos una amplia participación", destacó Vidal. En ese sentido, a día de hoy no se ha puesto en contacto con Tino Fernández, con el que sólo intercambió un mensaje de texto en las últimas fechas según desveló en Coruña Deportiva. A ambos les une su relación con el Deportivo, y espera Vidal que el anterior presidente apoye su pretensión de ampliar capital. "Las relaciones de amistad van diferentes a las relaciones profesionales. Es pronto para retomar nuestra vieja amistad, pero creo que él va a decidir lo mejor para el Deportivo", avanza.

Por último, recordó que el consejo de Tino había pagado más de 40 millones de euros en sólo cinco años, lo que supone un esfuerzo importante que, sin embargo, no fue suficiente como para reducir la deuda por debajo de los cien millones. Un argumento que reiteró para poner el foco en la necesidad de aprobar su acuerdo con Abanca que permitiría al Depor reducir su deuda y dar el control de la entidad a la entidad financiera.

El avance del coronavirus

Fernando Vidal avanzó en Coruña Deportiva su idea al conocer que los dos próximos partidos ligueros serán a puerta cerrada. Vidal entiende que el fútbol sin los aficionados no tiene sentido y explica que hubiese preferido que directamente la jornada se hubiese aplazado. "Me parece terrible, yo no concibo el deporte sin la afición. Y son dos partidos importantísimo donde iba a haber mucho movimiento de gente, pero habrá que asumirlo con responsabilidad", concluye.