Alcaudete, sin soluciones de la Junta para el transporte escolar

Alcaudete sigue sin recibir soluciones de la Junta al transporte escolar. Y ya son muchos los meses que el equipo de gobierno en el ayuntamiento de la localidad lleva insistiendo a la Delegación de Educación del gobierno regional en la provincia de Jaén por un problema de sobra conocido. Y es que, recordamos, existe una amplia crítica de padres y madres de la pedanía de Los Noguerones por la reducción en el número de paradas que efectúa el transporte escolar. Concretamente, se ha pasado de tres paradas a una sola después de unos cambios realizados en noviembre y sin previo aviso.

El alcalde de Alcaudete, Valeriano Martín, está contemplando con indignación como el delegado de Educación, Antonio Sutil, ha cancelado hasta cinco veces la reunión prevista entre ellos para abordar este problema. "La Junta de Andalucía, que apuesta tanto por la educación privada y concertada, y que se olvida tanto de la pública sobre todo la rural, que se ve que le importa muy poco. Es un problema reiterado en este curso escolar del que la Delegación de Educación ni siquiera ha tomado en serio. Hace caso omiso a las razones expresadas por los padres y madres de Los Noguerones", ha dicho a esta emisora.

Critica Valeriano Martín con dureza "la indiferencia y la pasividad" de la Junta en estas gestiones que resultan excesivamente básicas para tantas rémoras. Habla, de hecho, de "clara incompetencia" del delegado de educación Antonio Sutil que no consigue solucionar los problemas más básicos del mundo rural.

"La Junta se niega al diálogo"

Fuentes municipales informan que tanto el centro educativo de Los Noguerones, como el propio Ayuntamiento de Alcaudete, han realizado ya los trámites pertinentes para subsanar el problema. Pero esto se encuentra taponado por la Junta de Andalucía que, según el Alcalde, se niega al diálogo. A Valeriano Martín le sorprendió las explicaciones aportadas al principio del conflicto por el delegado Antonio Sutil.

"A este hombre no se le ocurre otra cosa que decir que son paradas que no se atenían a la legalidad y que no se podía parar ahí porque no se poseía el acuerdo pertinente. Nosotros, francamente, no entendemos como hasta ahora sí era posible, que nunca ha habido problema, y que ahora sí que hay problemas para esas paradas", ha dicho Martín.

Ayuntamiento y comunidad educativa exigen a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía "dar la cara" en un asunto que preocupa, y mucho, a esta zona de la provincia.