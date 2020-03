Las 11 respuestas del SAS a las preguntas más frecuentes por la crisis del Coronavirus

Ante la situación de alarma, pánico y también bulos extendidos por la crisis del coronavirus, la portavoz del virus Covid-19 en Andalucía, la doctora del hospital Reina Sofía de Córdoba, Inmaculada Salcedo responde en Radio Jerez- Cadena SER a las 11 preguntas más frecuentes.

1- ¿Manejáis una fecha aproximada de pico de enfermedad y remisión del virus?

No podemos saberlo. No podemos aventurar absolutamente nada porque la evolución de esta epidemia es un poco impredecible. Lo esperable es que vaya remitiendo paulatinamente con las medidas de contención, dado que no hay tratamiento, pero no podemos aventurar nada.

2- ¿A partir de cuándo se puede empezar a pensar que se podrá disponer de alguna vacuna?

Tengo constancia de que se están ensayando y se están investigando vacunas pero antes de un año no es posible sacarla porque tiene que seguir los pasos para tener seguridad de los ensayos clínicos en todas las fases necesarias.

3- ¿Hasta qué punto la subida de temperaturas puede frenar la propagación del virus?

No podemos tener garantías. Lo esperable con respecto a este virus por el comportamiento de otros similares, como otros coronavirus o la propia gripe, es que con la llegada del verano o las temperaturas altas los casos se estabilicen o incluso vayan decayendo, pero tenemos que pensar que es un problema global y que en otros países ahora es verano y después será invierno, entonces puede haber un trasiego de personas que no haga disminuir el número de casos.

4- ¿Cuáles se consideran síntomas leves para permanecer en casa y cuándo debemos llamar al 112 porque podamos precisar ingreso hospitalario?

Los síntomas leves son los que habitualmente todos sabemos cuando tenemos un catarro de vías altas o una gripe, por ejemplo fiebre no muy elevada, mocos, dolor de garganta, malestar. Si ya la fiebre sube mucho y nos encontramos francamente mal y sobre todo si tenemos sospechas de haber estado con un contacto comprobado o tener un antecedente epidemiológico si debemos de llamar al 112.

5- ¿Cuál debe ser el tratamiento en casa?

El tratamiento en casa debe ser un poco parecido al que haríamos en el hospital. En caso de que fuera un cuadro menos grave, un tratamiento de soporte, medicamentos para bajar la fiebre -no me atrevo a decir alguno en concreto porque puede haber alguna persona que tenga alguna alergia documentada si tiene duda su médico de familia es el más adecuado para informase-. Además, es necesario hidratarse, tener unos cuidados en casa básicos, intentar no contagiar a personas cercanas, estar a más de un metro de personas vulnerables que puedan tener un tratamiento crónico o personas mayores y poco más hasta que pase el cuadro respiratorio.

6-¿Cómo podemos prevenir el contagio?

El contagio se puede prevenir estando a más de un metro o metro y medio de una persona vulnerable, tosiendo y estornudando en pañuelos desechables, lavándose con mucha frecuencia las manos para evitar que los virus queden pegados y se vayan transmitiendo de persona a persona o a través de la superficie, y limpiando las superficies con paños húmedos con lejía para que no se contaminen o los toquemos con las manos.

7- ¿Es mejor lavar las manos o desinfectar?

Un buen lavado de manos con agua y jabón podría ser suficiente, con algún jabón desinfectante si se tiene a mano muy recomendable también y las soluciones de base alcohólica son francamente eficientes y eficaces si no se tienen las manos previamente sucias.

8- ¿Qué consejos podemos dar a los niños?

Los mismos que a los mayores: lavarse las manos, toser en pañuelos desechables. Si no se tiene a mano una pañuelo desechable, toser en el codo y no en la mano. Si por error tosemos en las manos, lavarlas inmediatamente y evitar estar en contacto con personas vulnerables a metro o metro y medio de distancia.

9- Uso de mascarillas. ¿Por qué hay farmacias que están recomendando su uso?

Pues la estarán recomendando por desconocimiento porque el uso de mascarillas es para los centros sanitarios y para personas que lo necesiten. Otra cosa sería para alergias propias de esta temporadas y pacientes que las necesiten y que no tengan nada que ver con la epidemia de coronavirus, pero para la población general no están indicadas en ningún caso las mascarillas y además yo le pediría a la población que no hiciera acopio de las mismas porque son necesarias para otro tipo de pacientes.

10- ¿Por qué hay tanta alarma si la mortalidad es baja?

Porque se reproduce el germen con cierta rapidez, el índice de reproducibilidad es elevado y en salud pública tengo que comentar que los problemas son de un enfoque diferente a la salud individual. La salud pública es porque abarca a muchísimas personas y al abarcar a muchas personas hay más probabilidad de que se abarque también a grupos de riesgos. La mortalidad es baja, obviamente, pero en los grupos de riesgo puede ocurrir, y si abarca a muchas personas puede dar cuadro en los grupos de riesgo y puede haber mortalidad en personas, muy, muy vulnerables y con patologías de base que justifiquen un poco el contagio y la gravedad de la situación.

11- ¿Hay medios suficientes en el Servicio Andaluz de Salud?

Sí, los hay sin ningún género de dudas. Decir que la población esté tranquila, que tenemos todos los medios disponibles al alcance de la población, que los centros sanitarios están ahora mismo perfectamente preparados y que la evolución la estamos siguiendo día a día con el Ministerio de Sanidad para tener una actuación coordinada. Las medidas que están tomando en otras comunidades autónomas, hoy por hoy no son necesarias en Andalucía, pero si fueran necesarias, no tardaríamos en tomarlas.