Suspenden el Duatlón de Lorca previsto para este domingo por el coronavirus

El COVID-19 ya se ha cobrado su primer evento cancelado en Lorca: se trata del Duatlón de Lorca, previsto para este próximo domingo y que la organización ha decidido cancelar "por responsabilidad" hacia sus participantes. La medida "nos viene impuesta por motivos de salud pública", aseguran los organizadores a través de un comunicado.

En ese comunicado aseguran que "una serie de acontecimientos de última hora nos han propiciado el vernos obligados a suspender la prueba, ante las instrucciones emitidas por la Dirección General de Deportes, así como la Dirección General de Salud Pública y Adicciones".

Reconocen que a día de hoy existe mucha "incertidumbre sobre una creciente alarma" y que "no había indiciosde que pudiera afectar a nuestra prueba". Insistien en que se contactó con las autoridades "y se nos aseveró que no estábamos en riesgo, puesto que nuestra prueba no reunía a una gran multitud de competidores, al tiempo que no contaríamos con participantes de países en riesgo".

"El cuidado al participante es fundamental para nosotros", dicen los organizadores en su comunicado. Por eso señalan que serán ellos los que asuman los costes derivados, "aún habiendo realizado ya el pago de todo el material para poder tenerlo a tiempo". También apuntan que se devolverá el importe de las inscripciones.