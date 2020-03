La prevención frente al Coronavirus impide a una jumillana acudir a un concurso Internacional de Investigación

La alumna del IES Infanta Elena de Jumilla hasta 2018, Cristina García Arenas, seleccionada por la Subdirección General del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para formar parte de la delegación española que tenía previsto asistir al Concurso Internacional Step Into the Future 2020, a celebrar entre el 22 y el 28 de marzo en Moscú (Rusia) en la GUIMC Bauman University, finalmente no podrá acudir por culpa de las medidas de prevención del Coronavirus, según ha explicado a la SER, a pesar de que el concurso sigue en pie.

Cristina García tenía previsto acudir para defender allí la investigación "Tras la etiqueta" realizada en el marco del bachillerato de investigación del citado centro. Su participación en el certamen consistía en la exposición oral en inglés del proyecto dentro del área de conocimiento de Ciencias Sociales, optando a uno de los premios de este concurso. Con este estudio fue galardonada con el primer premio del XXXI Certamen Jóvenes Investigadores del INJUVE, celebrado en Mollina, Málaga, en junio de 2019.

"Tras la etiqueta" estudia el fenómeno de la confección, distribución y venta de ropa por grandes cadenas de distribución que fabrican en países con bajos costes laborales. Por un lado, investiga en los códigos de conducta que estas empresas se autoimponen y en el grado de cumplimiento de los mismos, mirando con cuidado si los escándalos que han surgido sobre vulneración de los derechos humanos tienen o no fundamento. Por otro lado, realiza una encuesta a los consumidores y mide su grado de conocimiento en esta realidad, así como su intención de comprar o no a pesar del conocimiento de estos hechos. El hecho de que la mayoría de la mano de obra en esos países de origen del producto sea femenina no fue obviado en el trabajo.

En ese certamen fue premiado como "mejor tutor de España" el profesor Antonio Lozano Monreal, por dirigir la investigación de Cristina. También fue reconocida con un tercer premio la alumna Lidia Sofía Vicente Gómez, con el trabajo 12 Terrones y 4 cafés, tutorado por la profesora del centro Juana María Carrión. Ambos profesores continúan su labor docente en el IES Infanta Elena.

Una variante de esa investigación de Cristina García Arenas fue presentada, en 2018, al II Certamen del Mediterráneo. Incubadora de Sondeos y Experimentos, con el título "El muestreo a prueba". En él repetía el estudio estadístico del trabajo anterior, pero con una modalidad de muestreo diferente. En "Tras la Etiqueta" usó la denominada Bola de Nieve, donde se pide a un grupo de personas que, responda a la encuesta y, a través de sus redes sociales, la reenvía a cinco de sus contactos para que hagan lo propio y también la reenvíen, siempre con el cuidado de elegir esos contactos entre los que puedan, en principio, presentar diferencias con ellos en su forma de pensar sobre el tema de la encuesta. En el nuevo trabajo realiza una técnica de muestreo más tradicional, presencial y en papel, y trata de medir si hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos procedimientos. El trabajo obtuvo el I Premio en la categoría de Bachiller y Ciclos Formativos, siendo por ello elegido como representante de las comunidades de Valencia y Murcia para el certamen nacional celebrado en Oviedo.