Ontinyent deixa la Senda de l'Alba a punt per al període de Setmana Santa i Pasqua

L’Ajuntament d’Ontinyent està procedint a la reparació de la Senda de l’Alba, que comunica el Camí de l’Alba amb el Paratge Natural Municipal del Pou Clar, de manera que quede en breu a punt per al seu ús per part de la ciutadania al període de Setmana Santa i Pasqua. La regidora de Medi Ambient, Turisme i Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que “aquesta senda va registrar diversos desperfectes després del pas de la DANA i la recent tempesta Glòria. Els informes tècnics del Departament de Medi Ambient ens confirmaven que el millor moment per a actuar és ara, per si havien noves pluges, i així poder garantir que en un dels períodes de major afluència com és el que ve ara, estiga tot a punt”, manifestava.

Així, des de la setmana passada està consolidant-se un tram del mur del camí que havia patit enderrocs parcials. La reparació d’aquest tram permetrà als vehicles de manteniment prosseguir amb la col·locació de sahorres a tota la senda, així com fer diverses reparacions al Pou dels Cavalls. A estes reparacions s’espera poder afegir les que afecten a alguns pins caiguts a la zona de Galindo, que estan a l’espera d’una intervenció per part de la Diputació de València