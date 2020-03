Pontevedreses aislados en Italia

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado este lunes medidas más restrictivas por miedo al coronavirus en el país que ya deja 463 fallecidos y más de 8.000 casos activos.

Entre las decisiones tomadas este lunes se ha decretado la restricción de movimiento en todo el país, aislando a toda la población de la nación. Por lo tanto, en Italia deja de existir una "zona roja" de confinamiento, ya que se extiende a todo el territorio.

En el corazón de esa primera "zona roja" se encuentra Antón Rey, un pontevedrés de 21 años estudiante de Farmacia que está de Erasmus en Padua, una localidad al norte de Italia muy próxima a Venecia. "hai tres semanas empezaron as primeiras medidas restrictivas co peche das clases, cines e teatros entre outras actividades, pero desde o sábado cambiaron bastante as cousas e non sabemos ben que vai pasar". Desde ayer, con la decisión del aislamiento total del país la situación ha cambiado sustancialmente.

Antón nos cuenta que por el momento no ha notado falta de alimentos de primera necesidad en el supermercado, pero que las mascarillas están agotadas en las farmacias. Vive la situación con incertidumbre ya que apenas reciben información más allá de los consejos básicos. A través de la Universidad italiana reciben a cuentagotas las instrucciones pertinentes sobre el aislamiento, pero reconoce que están muy desinformados.

A pesar del caos informativo, Antón y los demás estudiantes de Erasmus, entre ellos varios gallegos, viven el día a día con tranquilidad y aparente normalidad, teniendo en cuenta que las clases están suspendidas y que apenas salen a la calle debido a las recomendaciones.

Antón Rey nos envía esta foto de la puerta de un establecimiento / Cadena Ser

Desde Padua, Antón envía un mensaje de tranquilidad a su familia de Pontevedra, ya que como contó a esta emisora "son os que peor o pasan, con moita preocupación e incertidume". "Temos un teléfono directo co Consulado de España en Milán para calquera información que necesitemos", añade el pontevedrés aislado en Italia, "pero deben de estar saturados porque durante toda a mañá non demos contactado con eles para ter algo de información" angade Antón en tono de resignación.

Como las medidas restrictivas son cada vez mayores, Antón relata que el tiempo lo pasan en las clases telemáticas, paseando por las plazas de Padua o tomándose un café, pero reconoce que "é un pouco raro pedir un café e que te atendan a un metro de distancia"