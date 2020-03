La Real se lleva el derbi a puerta cerrada

El resultado, quizá, sea lo menos importante de esta crónica. Hay que contar, claro, que la Real Sociedad ganó el derbi gipuzkoano contra el Eibar aplazado en su día por la mala calidad del aire en la zona por culpa del incendio en el vertedero de Zaldibar. Victoria por 1-2 con goles de Oyarzabal y Willian José. Charles marcó para los armeros. Pero lo que realmente resulta noticiable de este partido, lo que más impresionaba, era ver las grada de Ipurua completamente vacías.

No había aficionados. Apenas un centenar de personas en todo el campo, entre jugadores, cuerpo técnico, personal de la organización, directivos y operadores de cámara. La sensación desangelada se mantuvo todo el partido. Parecía más un amistoso de verano que un partido oficial de Liga en el que ambos equipos gipuzkoanos se jugaban mucho. El derbi gipuzkoano fue el primer partido de la presente liga que se tuvo que jugar a puerta cerada, después de la orden del Gobierno de que todos los deportes se jueguen en las dos próximas semanas sin público en las gradas, como una de las medidas de contención por la crisis del coronavirus. A partir de aquí, las dos próximas jornadas de liga se jugarán a puerta cerrada, salvo que prospere la queja de la Asociación de Fútbolistas Española y la petición de la Federación Española de suspender la competición hasta que la situación se normalice en España por el contagio del COVID-19.

En ese contexto, frió y triste, que poco se parecía al fútbol que todos queremos ver, sin los aficionados en las gradas, que son los que dan sentido al deporte, se jugó este derbi gipuzkoano tan importante para ambos equipos. Porque el Eibar se jugaba la vida. Y la Real auparse hasta los puestos de Champions League. Y se lo llevó el equipo realista porque se adelantó pronto, con un gol de penalti anotado por Oyarzabal por mano clara de Pedro Bigas. Ese tanto tranquilzó a los donostiarras, y metió prisa a un Eibar que jugaba acelerado, pero que hacía daño con sus centros laterales. En uno de esos centros, al filo del descanso, pudo empatar. Penalti por mano de Zubeldia que Orellana no acertó a marcar, porque Remiro le adivinó las intenciones.

La buena labor defensiva de los donostiarras se hizo más evidente en la segunda parte. Partido pragmático de los donostiarras, que fueron muy sólidos y apenas dieron opciones a un Eibar demasiado espeso en ataque. Willian José sentenció el partido cuando quedaba media hora, porque para cuando el equipo armero quiso engancharse al encuentro era ya demasiado tarde. Otra mano de Zaldua se convirtió en el tercer penalti del partido, y esta vez Charles no perdonó. Pero el 1-2 fue el resultado definitivo, porque el Eibar ya no tuvo más ocasiones. Victoria de la Real en Ipurua, donde nunca había ganado en Primera, que le permite colocarse en cuarta posición. Y el Eibar no aprovecha la coyuntura de jugar tres partidos seguidos en casa. Segunda derrota seguida que le deja al borde del abismo, dos puntos por encima del descenso. Y lo siguiente es visitar el Santiago Bernabéu. Pintan bastos para los armeros.