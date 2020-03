Los espaguetis de calabacín de Berta Betanzos

Esta semana en Hoy por Hoy Cantabria hemos contado con la presencia de Berta Betanzos en la sección Jugando a las cocinitas. La regatista santanderina, de 32 años, retirada ya del deporte de élite, se permite ahora más caprichos aunque sigue cuidando su alimentación. “Yo por mis características físicas, en las dos modalidades olímpicas en las que he participado, he tenido que cuidarme mucho porque el peso es fundamental. Siempre he cuidado mi alimentación” nos ha contado al iniciar la entrevista y ha reconocido que dada su altura, 1,80 y su constitución física, grande, no le resultaba fácil, “además mis rivales siempre eran más pequeñitas y para poder competir siempre me exigía estar por debajo de mi peso”.

Aficionada a múltiples deportes desde pequeña. Siempre ha esquiado, jugado al tenis, nadado o patinado, fue tras regresar de Irlanda, donde estudió un año, cuando empezó a practicar vela. Primero lo compaginó con el hockey hierba, pero en 2004, fue Jane Abascal quien supo ver en ella sus especiales características. “Tenía 16 años y me dijo que teníamos la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos. Vio en mí unas cualidades intrínsecas. Entonces no tenía técnica, pero eso se podía adquirir” ha recordado risueña.

Y no le faltaba razón a Abascal porque tras su retirada en junio de 2018, Betanzos ha atesorado un palmarés, durante una década a máximo rendimiento, que incluye dos oros en el Mundial de 470 en 2011 y el Europeo de Clases Olímpicas de Vela de ese año, junto al título mundial de 49er FX en 2016. A ello se suma la décima posición en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la cuarta plaza en Río 2016

Betanzos nos ha traído una receta de espaguetis de calabacín. Para ello prefiere hacer los espaguetis ella misma y luego hace una salsa en la batidora para la que utiliza: un tercio de taza de agua, dos cucharadas de zumo de limón, un aguacate, 4 cucharadas de piñones, 30 gramos de albahaca. Una vez batido todo, se vierte sobre los espaguetis y se le añaden unos tomatitos cherry. Además, la regatista nos ha ofrecido otra receta, la de un batido muy sano. “Una receta muy saludable y sencilla” ha anticipado. Los ingredientes: 2 tazas de leche, 2 plátanos, 4 dátiles, media cucharadita de canela y dos cucharadas de cacao en polvo.

Para terminar la entrevista Betanzos nos ha contado que espera terminar el próximo mes de junio sus estudios de Ciencias de actividad física y del deporte, después de haber finalizado en 2014 ingeniería técnica naval.

“Estoy muy ilusionada con varios proyectos deportivos en los que participaré como preparadora física, tengo uno pendiente con la Federación Española y espero poder a ayudar a personas a través del deporte” nos ha contado en relación a su futuro más inmediato.