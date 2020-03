El miedo al coronavirus dispara las ventas en los supermercados segovianos

El miedo al coronavirus y las medidas que han comenzado a adoptarse en la Comunidad de Madrid han disparado las ventas en las últimas horas en los supermercados segovianos. Se pueden ver estanterías vacías de determinados productos como carne, leche o legumbres.

Estado de una de las estanterías destinada al agua y la leche en un supermercado segoviano / Radio Segovia

Las imágenes que se están repitiendo en buena parte de España son más propias de una película apocalíptica y por este motivo el Gobierno ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía y no hacer acopio "añadido" de productos y alimentos en mercados y supermercados porque "no va a haber ningún problema" de suministro, más allá de que pueda producirse alguna situación puntual.

Así lo han señalado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se han adoptado algunas medidas para combatir el contagio del Covid-19, conocido como coronavirus.

Asimismo, Montero ha explicado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, está en contacto con las principales empresas de distribución al objeto de detectar si se produce algún tipo de desabastecimiento en centros comerciales y supermercados.

No obstante, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" de la población porque "no va a haber ningún problema con el suministro de alimentos y productos y por lo tanto no hay que hacer ningún acopio añadido en la actividad cotidiana de las personas cuando acuden al mercado o a los centros comerciales.

La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha reiterado que las empresas de gran consumo tienen "capacidad" para reponer los productos con mayor frecuencia de lo habitual para que "no falten existencias" en los lineales.

La patronal ha recordado también que las empresas de distribución españolas pueden hacer llegar los productos desde las plataformas a las tiendas en menos de 24 horas, por lo que hará que "no falten existencias" de productos en las estanterías.