Mª José Catalá aspirará a presidir el PP en la ciudad de València

María José Catalá, ha confirmado en la Ser que aspirará a la presidencia del partido en la ciudad de València en un congreso que, espera, sea pronto. La concejala popular ha estado en Hoy por hoy Locos por Valencia para analizar la actualidad local, y ha añadido que estaría dispuesta a ir a las elecciones con Ciudadanos si esto significara que Compromís saliera del Ayuntamiento.

Además, reconoce que, aunque no estaría tan cómoda con Vox que con Ciudadanos, pero que si fuera necesario su apoyo, hablaría con ellos siempre y cuando el pacto no contemplara su entrada en el gobierno local. Sobre el 8M, Catalá asegura que no fue a la manifestación del domingo, pero sí que participó en la carrera de mujeres, como mujer libre que es.

La portavoz municipal del PP vuelve a pedir al ejecutivo local que no se peatonalice la plaza del Ayuntamiento porque, aunque está a favor de esta iniciativa, afirma que no se puede hacer “con macetazos”, sino con un plan bien hecho. Lamenta que Colón se vaya a convertir en una gran parada de bus al aire libre.